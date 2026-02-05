Logo
Large banner

Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

Извор:

Курир

05.02.2026

16:45

Коментари:

0
Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"
Фото: МУП Србије

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушани су Александар Алексић, звани Кравица, и још тројица осумњичених за покушај изнуде новца пријетњама, нудећи „заштиту“ од такозваног врачарског клана, као и за напад на полицијске службенике 3. фебруара на Звездари.

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушани су Александар Алексић, звани Кравица, и још тројица осумњичених да су, заједно са више непознатих лица, у претходном периоду, у намјери да себи прибаве противправну имовинску корист, пријетњама покушали да принуде више оштећених да им предају велике новчане износе како би им пружили заштиту од такозваног „врачарског клана“, као и због тога што су 3. фебруара испред једног угоститељског објекта на Звездари напали полицијске службенике.

– Сви осумњичени, Александар А. (29), Алекса Б. (21), Душан Т. (18) и Огњен Ђ. (21), изнијели су одбране, којом приликом је Александар А. дјелимично признао чињеничне наводе из наредбе о спровођењу истраге – саопштено је из Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Након саслушања, тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да осумњиченима одреди притвор, како не би утицали на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновили кривично дјело.

– Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима се на терет стављају кривична дјела изнуда у покушају и напад на службено лице у вршењу службене дужности – додаје се у саопштењу.

Како се наводи, сумња се да су они од 24. децембра прошле године до 3. фебруара, на више локација на територији Београда, у групи која је повезана ради вршења кривичних дјела, а Александар А. и вршењем кривичног дјела изнуде, у намјери да себи прибаве противправну имовинску корист, пријетњама покушали да принуде оштећене да им предају велике новчане износе.

– Александар А. и друга, за сада НН лица, у више наврата су упорно контактирали власнике привредних друштава и власнике угоститељских објеката, нудећи им услуге обезбјеђења и заштите од озлоглашеног „врачарског клана“, пријетећи оштећенима и упозоравајући их да ће, уколико не прихвате њихову заштиту, имати „посла“ са наведеним кланом и да ће од истих трпјети посљедице по живот и тијело, као и по пословање фирми, истичући да је потребно да им плате износе од 120.000 или 150.000 евра годишње како би били заштићени – наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Београду.

На директан и индиректан начин, како се додаје, пријетили су тројици оштећених путем апликације „Вотсап“, користећи више страних и домаћих бројева, док је Александар А. контактирао оштећене и путем броја који је он користио, представљајући се именом, презименом и надимком.

– Поред тога, осумњичени и друга НН лица су, у циљу прибављања имовинске користи, одлазили и до фирми или локала оштећених, гдје су се код запослених распитивали за оштећене и снимали просторије у циљу изазивања страха – додаје се.

Такође, постоје основи сумње да су они 3. фебруара заједно напали службена лица у вршењу послова јавне безбједности – откривања и хапшења учинилаца кривичних дјела, те обезбјеђивања доказа, којом приликом су полицијским службеницима Управе криминалистичке полиције Д.Д. и Ј.Ђ. нанијели лаке тјелесне повреде.

– Приликом поступања полицијских службеника и предузимања више службених радњи у једном угоститељском објекту на Звездари, након што су осумњичени изведени из објекта ради присуствовања прегледу њихових превозних средстава, док су се приближавали путничким возилима, Александар А. и Душан Т. физички су напали оштећеног Д.Д., задавши му више удараца рукама у предјелу тијела. Истовремено, Алекса Б. и Огњен Ђ. физички су напали оштећеног Ј.Ђ. и задали му више удараца рукама и лактовима у предјелу тијела, након чега је осумњиченима издата наредба да прекину са нападима – наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Александар Алексић Кравица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

Свијет

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

2 ч

0
Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Свијет

Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

2 ч

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Фудбал

Огласио се Партизан: Ненад Стојаковић остаје!

2 ч

0
Путин о Наполеону и Хитлеру: Хтјели да пљачкају и отму туђе

Свијет

Путин о Наполеону и Хитлеру: Хтјели да пљачкају и отму туђе

2 ч

0

Више из рубрике

Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

Хроника

Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

3 ч

0
Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде

Хроника

Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде

3 ч

0
Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Хроника

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

4 ч

0
Поново подигнута оптужница за убиство Данке Илић

Хроника

Поново подигнута оптужница за убиство Данке Илић

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner