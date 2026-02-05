Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

Извор:
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушани су Александар Алексић, звани Кравица, и још тројица осумњичених за покушај изнуде новца пријетњама, нудећи „заштиту“ од такозваног врачарског клана, као и за напад на полицијске службенике 3. фебруара на Звездари.
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушани су Александар Алексић, звани Кравица, и још тројица осумњичених да су, заједно са више непознатих лица, у претходном периоду, у намјери да себи прибаве противправну имовинску корист, пријетњама покушали да принуде више оштећених да им предају велике новчане износе како би им пружили заштиту од такозваног „врачарског клана“, као и због тога што су 3. фебруара испред једног угоститељског објекта на Звездари напали полицијске службенике.
– Сви осумњичени, Александар А. (29), Алекса Б. (21), Душан Т. (18) и Огњен Ђ. (21), изнијели су одбране, којом приликом је Александар А. дјелимично признао чињеничне наводе из наредбе о спровођењу истраге – саопштено је из Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Након саслушања, тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да осумњиченима одреди притвор, како не би утицали на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновили кривично дјело.
– Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима се на терет стављају кривична дјела изнуда у покушају и напад на службено лице у вршењу службене дужности – додаје се у саопштењу.
Како се наводи, сумња се да су они од 24. децембра прошле године до 3. фебруара, на више локација на територији Београда, у групи која је повезана ради вршења кривичних дјела, а Александар А. и вршењем кривичног дјела изнуде, у намјери да себи прибаве противправну имовинску корист, пријетњама покушали да принуде оштећене да им предају велике новчане износе.
– Александар А. и друга, за сада НН лица, у више наврата су упорно контактирали власнике привредних друштава и власнике угоститељских објеката, нудећи им услуге обезбјеђења и заштите од озлоглашеног „врачарског клана“, пријетећи оштећенима и упозоравајући их да ће, уколико не прихвате њихову заштиту, имати „посла“ са наведеним кланом и да ће од истих трпјети посљедице по живот и тијело, као и по пословање фирми, истичући да је потребно да им плате износе од 120.000 или 150.000 евра годишње како би били заштићени – наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Београду.
На директан и индиректан начин, како се додаје, пријетили су тројици оштећених путем апликације „Вотсап“, користећи више страних и домаћих бројева, док је Александар А. контактирао оштећене и путем броја који је он користио, представљајући се именом, презименом и надимком.
– Поред тога, осумњичени и друга НН лица су, у циљу прибављања имовинске користи, одлазили и до фирми или локала оштећених, гдје су се код запослених распитивали за оштећене и снимали просторије у циљу изазивања страха – додаје се.
Такође, постоје основи сумње да су они 3. фебруара заједно напали службена лица у вршењу послова јавне безбједности – откривања и хапшења учинилаца кривичних дјела, те обезбјеђивања доказа, којом приликом су полицијским службеницима Управе криминалистичке полиције Д.Д. и Ј.Ђ. нанијели лаке тјелесне повреде.
– Приликом поступања полицијских службеника и предузимања више службених радњи у једном угоститељском објекту на Звездари, након што су осумњичени изведени из објекта ради присуствовања прегледу њихових превозних средстава, док су се приближавали путничким возилима, Александар А. и Душан Т. физички су напали оштећеног Д.Д., задавши му више удараца рукама у предјелу тијела. Истовремено, Алекса Б. и Огњен Ђ. физички су напали оштећеног Ј.Ђ. и задали му више удараца рукама и лактовима у предјелу тијела, након чега је осумњиченима издата наредба да прекину са нападима – наводи се у саопштењу.
