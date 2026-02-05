Logo
Огласио се Партизан: Ненад Стојаковић остаје!

05.02.2026

16:28

ko je nenad stojakovic otkaz partizan
Фото: Partizan

Прострујала је информација да је Ненад Стојаковић смијењен са мјеста тренера Партизана, али се сада клуб огласио.

Црно-бијели су издали саопштење у ком наводе да 45-годишњи стратег остаје на истој функцији и да ће се о његовој будућности одлучивати послије меча са Радником.

Саопштење вам преносимо у целости:

"На данас одржаној сједници Управног одбора Фудбалског клуба Партизан извршена је финансијска анализа Клуба и расправљало се о актуелним спортским питањима.

Клуб ће у наредном периоду предузимати све нужне активности како би се успјешно завршио поступак лиценцирања за европска такмичења.

У вези са спортским питањима Управни одбор је анализирао све аспекте рада, почев од прелазног рока, преко рада омладинске школе и првог тима. Током дискусије, генерални директор Данко Лазовић предложио је смјену тренера првог тима Ненада Стојаковића. Управни одбор је исказао став да је тренутни фокус на сљедећој утакмици против Радника, те да ће се о тој теми дискутовати након те утакмице.

Фудбалски клуб Партизан обавјештава јавност да је током прелазног рока у Клуб стигла понуда од Фудбалског клуба ЦСКА из Москве, за играче Милана Рогановића и Николу Симића. Понуда је одбијена услед неадекватних финансијских услова", стоји у саопштењу Партизана.

Тагови:

Ненад Стојаковић

ФК Партизан

