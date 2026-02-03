Logo
Још један пораз Партизана

Извор:

Курир

03.02.2026

22:28

Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Партизана доживјели су несрећан пораз на гостовању Макабију

У утакмици 26. кола Евролиге Израелци су славили резултатом 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16).

Кош одлуке постигао је Кларк уз звук сирене.

Партизан је остао на осам побједа, а доживио 18. пораз.

Макаби је стигао до 11. побједе, уз 15 пораза.

Црно-бијели већ за два дана дочекују Панатинаикос у 27. колу, док Макаби дан касније гостује Црвеној звезди.

Партизан је готово свих 40 минута био у најмању руку равноправан ривал у пакленој атмосфери у Тел Авиву.

Црно-бијели су имали три поена предности у посљедњем минуту, али су поново серијом грешака омогућили ривалу да се радује. Партизан је има два мала фаула на располагању, а онда је Бонга направио прекршај при шуту. Потом је Браун изгубио лопту на средини терена и направио неспортски фаул. Домаћин је потом постигао поене преко Кларка и стекао два поена предности. Успио је Фернандо четири секунде прије краја да изједначи са линије слободних бацања.

Међутим, црно-бијели су лоше одиграли одбрану у преостале четири секунде, Бонга је полетио у празно послије финте Кларка, који је потом са врха капице погодио за побједу.

Ифе Лундберг, бивши кошаркаш Партизана, и Кларк су постигли по 21 поен у домаћем тиму. Сантос је уписао 17 поена, а Соркин 10.

Код Партизана, Браун је погодио 19 поена, Осетковски и Фернандо по 17, Бонга 14, а Пејн 11.

