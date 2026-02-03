Logo
Још два Србина осим Николе Јокића на Ол-стар викенду?

03.02.2026

14:42

Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Средина фебруара традиционално је резервисана за НБА Ол-стар викенд, а ове године ће најбољи кошаркаш свијета Никола Јокић, по осми пут бити дио спектакла.

Међутим, постоје велике шансе да он неће бити једини представник Србије у Индијани.

Како преноси "Меридијан спорт", очекује се да ће се Јокићу придружити још два српска стручњака. Дарко Рајаковић, главни тренер Торонта, требало би да се нађе на клупи Интернационалног тима, а уз њега би могао да буде и Иво Симовић, још један тренер који је своју каријеру започео у Црвеној звезди.

Мјеста главних тренера већ су обезбиједили Џеј Би Бикерстаф из Детроита и Мич Џонсон из Сан Антонија, чији су тимови на првом и другом мјесту у својим конференцијама. Иако је Оклахома Марка Дејгнолта лидер Запада, он нема право да води екипу двије године заредом.

Ове године се премијерно уводи нови формат такмичења, гдје ће 24 најбоља играча бити подијељена у три тима, што захтијева и трећег тренера. С обзиром на то да ће једна од екипа бити састављена од интернационалних играча, очекује се да ће комесар лиге Адам Силвер ускоро упутити позив Рајаковићу.

Ова потенцијална улога за српског стручњака није поклон. Његов Торонто је најбољи четврти тим на Истоку, а Рајаковић се чак помињао и као један од кандидата за награду тренера године у НБА лиги.

Тагови:

НБА

NBA liga

Ol star

Никола Јокић

