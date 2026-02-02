Logo
Јокића тукли током цијеле утакмице - ВИДЕО

Извор:

Агенције

02.02.2026

09:33

Коментари:

0
Фото: screenshot / x

Српски кошаркаш Никола Јокић играо је синоћ и другу "повратничку" утакмицу за Денвер, али због повреде која је и даље актуелна имао је ограничен број минута.

Тако је нешто мање од пола сата било недовољно да Јокић поведе Денвер до побједе против актуелног НБА шампиона Оклахоме. Тандери су на гостовању славили 121:111.

Jokic

Кошарка

Повратак на паркет и у МВП трку: Јокић Денверу донио побједу против Клиперса

Очекивано, Јокић није имао потребан ритам, а на све то противнички играчи - баш како смо и навикли од Оклахоме којој је изгледа све допуштено - тукли су Сомборца цијели меч и ријетко када су добијали фаулове за то.

Никола Јокић је на крају меч завршио са 16 поена (6/9 из игре), седам скокова и осам асистенција, док је имао и чак шест изгубљених лопти. Када се узме у обзир да је ван такмичарског ритма и да су судије углавном пропуштале да свирају фаулове на њему, онда то и није тако велико изненађење.

Карлос Алкараз

Тенис

И Алкараз имао моменат ''сад ме добро слушајте''

Денвер је на овом мечу предводио Пејтон Вотсон са 29 поена, Јонас Валанчијунас је имао 13, а дебитант на Ол-стару Џамал Мареј додао је 12 поена и 12 асистенција.

Иначе и овај меч за Нагетсе пропустили су Кристијан Браун, Арон Гордон и Кем Џонсон и може се рећи да Нагетси баш дуго нису играли у најјачем саставу, тако да су се и улоге током сезоне опасно промијениле.

Што се тиче Тандера, блистао је Шеј Гилџес-Александер са 34 поена, 13 асистенција и пет скокова, Кејсон Волас додао је 27 поена, а Чет Холмгрен још 14.

НБА резултати 2. фебруар:

  • Бостон - Милвоки 107:79
  • Детроит - Бруклин 130:77
  • Мајами - Чикаго 134:91
  • Торонто - Јута 107:100
  • Вашингтон - Сакраменто 116:112
  • Њујорк - Л.А. Лејкерс 112:100
  • Финикс - Л.А. Клиперс 93:117
  • Портланд - Кливленд 111:130
  • Сан Антонио - Орландо 112:103
  • Денвер - Оклахома 111:121

Никола Јокић

Denver Nagetsi

НБА

