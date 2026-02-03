Logo
Евролига промијенила правило усред сезоне!

03.02.2026

Евролига је поново узбуркала кошаркашку јавност одлуком која се ријетко виђа у елитним такмичењима – промјена правила усред сезоне изазвала је лавину коментара.

У понедјељак је званично почела продаја улазница за завршни турнир у Атини, који је заказан за 11. фебруар, а том приликом саопштена је и кључна новина: на предстојећем Фајнал-фору неће бити утакмице за треће мјесто.

Одлука је у великој мјери дочекана са одобравањем, с обзиром на то да се меч за бронзу годинама сматра формалношћу без правог такмичарског значаја и сусретом који тешко привлачи публику. Ипак, оно што је изазвало највеће изненађење јесте тренутак када је оваква промјена објављена – свега неколико мјесеци пред завршни турнир.

Многи сматрају да је оваква одлука морала да буде дио планирања прије почетка сезоне, а не потез донијет "у ходу", што представља преседан у организацији Евролиге.

Умјесто борбе за треће мјесто, гледаоци ће сада имати прилику да прате финале јуниорског Next-Gen турнира, што се оцјењује као добар корак ка промоцији младих талената и будућих звијезда европске кошарке.

Ипак, остаје дилема зашто се са овим потезом није сачекало до наредне сезоне или зашто није био најављен током љетњих припрема.

