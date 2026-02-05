Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

Аутор:Огњен Матавуљ
05.02.2026
15:52
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци изрекао је ослобађајућу пресуду Самиру Куртовићу (41) из Сарајева, оптуженом за учешће у отмици 13-годишњег држављанина Турске у Источном Сарајеву.
Куртовићу је на терет стављено кривично дјело отмице, односно да је саставу криминалне групе заједно са најмање двије непознате особе силом, пријетњом и обманом одвео и задржао дијете у намјери да од његовог оца и стрица изнуде 50.000 евра.
Суд сматра да тужилаштво током суђења није доказало наводе оптужнице.
Према оптужници дјечак је одведен 8. новембра 2024. године ”пасатом” оптуженог испред зграде у којој је становао са стрицем А.Ч. у Источном Сарајеву. Мислећи да ће узети цигарете ушао је у аутомобил, али је возач закључао врата. У возилу су биле двије особе и уз пријетње убиством држали су га три дана на непознатој локацији све док им отац дјечака преко мобилног банкарства није уплатио 4.000 евра, када су га пустили на слободу.
Отмичари до данас нису откривени и идентификовани, а дјечак се у међувремену вратио у Турску. Током суђења нису саслушани ни он, ни отац, већ су читани искази из истраге.
Куртовићев бранилац Александар Јокић каже да је одбрана од почетка тврдила да истрага није довршена.
”Није утврђено ко су отмичари, коме је новац уплаћен, гдје је оштећени држан и да ли оптужени уопште познаје отмичаре”, истакао је Јокић.
