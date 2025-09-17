Суђење за отмицу дјечака: Откривени детаљи разговора са киднаперима

Аутор:Огњен Матавуљ
На суђењу Самиру Куртовићу (41) из Сарајева, оптуженом за учешће у отмици 13-годишњег Ј.Ч. из Турске, приказане су поруке, мултимедијални садржај и комуникација коју је дјечаков стриц А.Ч. размјењивао са отмичарима и другим особама, али оптужени у тим порукама није поменут.
Садржај телефона од А.Ч. вјештачио је Огњен Мирковић, вјештак за дигиталну форензику МУП-а Републике Српске. Будући да се сва комуникација одвијала на турском језику презентовању његовог налаза присуствовао је и судски тумач Алмир Џукљан. Међутим, остало је непознато ко стоји иза порука које су стизале дјечаковом стрицу...
Републички тужилац Драгица Глушац у судници је навела да те особе током истраге нису идентификоване и да је познато само са којег телефонског броја и апликација су остварили комуникацију са стрицем.
”Не знамо чији је то број”, одговорила је Глушац, на питање предсједнице судског вијећа Зорице Барош.
Из порука је видљиво да су непознати отмичари тражили новац за откуп дјечака. Стрицу су послали ”скриншот” са ”WhatsAPP” налога корисника који себе назива ”El Chapo” у којем је била наведена инструкција за инострано плаћање на IBAN рачун на име Ezatullah Amirzai. Међутим, дошло је до проблема у трансферу јер рачун наводно није био исправан, па је послата и инструкција на име Naimat Ullah Amirzai. Током истраге те особе нису пронађене... Из порука дјелује да су отмичари ”притискали” стрица да што прије добију новац, а он их је због проблема с трансфером молио за стрпљење: ”Поред вас је дијете, нека се не боји, даћу новац Бог ми је свједок”, навео је у једној од порука.
Са истог налога стрицу је послат видео снимак отетог дјечака. Дјечак је на снимку го до паса и снимљен је из свих углова како би се видјело да није повријеђен. На снимку се чује глас који нешто говори на турском језику. Шта је речено није познато, јер тужилаштво вјештаку није тражило превод изговореног на снимку, већ само превод размијењених порука. Због тога судско вијеће није могло сазнати ни шта је писало у појединим ”скриншотовима” јер ни они нису били обухваћени тужилачком наредбом за превођење садржаја. Иначе, комуникација с отмичарима није била комплетна и видјело се да недостају одређене поруке које су отмичари брисали, након читања.
Из порука је видљиво да су отмичари, након уплате од 4.000 евра, тражили још новца, али им је стриц упорно говорио да нема више пара и да остало није могао наћи.
”Халило сам вам 4.000. Пустите га навече негдје, немам другог новца. Чак и да ми главу одрубиш нема другог новца”, говорио је стриц у поруци.
Из комуникације које је стриц размјењивао са својим познаницима (који такође нису идентификовани) видљиво је да је А.Ч. првобитно био узнемирен због нестанка дјечака, да би касније у комуникацији с пријатељицом исказивао сумњу ко заправо стоји иза свега. У порукама пише: ”Богами, испашће план оног нечасника. Видјећеш. Да не буде Ј. све намјестио”. Након што је дјечак пуштен пријатељица га је упитала да ли је дијете добро и да ли га је видио, а стриц је одговорио: ”Боље је од тебе”.
Оптужницом, Куртовићу је на терет стављено кривично дјело отмице, односно да је саставу криминалне групе заједно са најмање двије непознате особе силом, пријетњом и обманом одвео и задржао дијете, 13-годишњег држављанина Турске, у намјери да од његовог оца и стрица изнуде 50.000 евра. Према оптужници дјечак је одведен 8. новембра прошле године ”пасатом” оптуженог испред зграде у којој је становао са стрицем А.Ч. у Источном Сарајеву. Мислећи да ће узети цигарете ушао је у аутомобил, али је возач закључао врата. У возилу су биле двије особе и уз пријетње убиством држали су га три дана на непознатој локацији све док им отац дјечака преко мобилног банкарства није уплатио 4.000 евра, када су га пустили на слободу.
Суђење се наставља сутра.
