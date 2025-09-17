Logo

Тешка саобраћајна несрећа код Бијељине: Једна особа погинула

17.09.2025

17:48

Тешка саобраћајна несрећа код Бијељине: Једна особа погинула
Фото: ИнфоБијељина

Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи која се догодила данас у мјесту Главичорак код Бијељине

Несрећа је полицији пријављена у 13.55.

-У несрећи је учествовао аутомобил “хјундаи”, којим је управљао возач Ч.С. из Бијељине који је погинуо. Са њим се у аутомобилу налазио и путник М.С. који је задобио тешке тјелесне повреде – речено је из ПУ Бијељина, а преноси ИнфоБијељина.

У току је увиђај.

О свему је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ Бијељина.

