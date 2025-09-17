Потресна исповијест родитеља преминуле бебе из Коњица: Дјеца питају гдје им је брат

Извор:
Денис и Елма Дурановић, родитељи једанаестомјесечне бебе из Коњица, која је преминула на путу до болнице у Мостару, у потресној исповијести говорили су о овом догађају, кога криве за смрт свог дјетета и како је то систем заказао.
Као што је познато, они су у приватном аутомобилу возили дијете према болници, а дежурна докторица која је прегледала дијете каже да им је понудила санитет, што су они одбили, али родитељи за „Дневни аваз“ негирају те наводе.
"Дијете је добило температуру, одвео сам га у Коњиц у болницу, она се повећала, а ту су дали само чепић дјетету и рекли да га ја ставим, што сам и урадио", каже Денис и додаје:
"Докторица је рекла да ће она позвати педијатра, који је требао ту доћи, а он није дошао. Дјетету су извадили крв и стигли су налази, гдје се установило да дијете има шећер у крви, нису му ништа дали за шећер. Дежурна докторица је мобителом комуницирала с педијатром, који је гледао налазе иако није био ту, а њему је било све горе", прича отац.
Прича да му је докторица рекла да немају санитетско возило и особље да се дијете пребаци у болницу у Мостар, те да их је питала да ли га могу пребацити приватним возилом, на шта су пристали с обзиром на то да нису имали другог избора.
"Док смо стигли у болницу било је касно".
"То што је она кћерка министра за мене ништа не значи, убила ми је дијете, да ли може мирно спавати", пита мајка и додаје:
"Износе неистине да дијете није било здраво и раније те да га нисмо лијечили. Имамо све доказе за то. Неистина је и да дијете није вакцинисано. Имамо још двоје дјеце, зар требамо и за њих страховати сутра? Дјеца ме питају гдје им је брат, а кажем им да је у болници и да ће доћи."
