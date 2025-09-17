Logo

Потресна исповијест родитеља преминуле бебе из Коњица: Дјеца питају гдје им је брат

Извор:

Аваз

17.09.2025

16:22

Коментари:

0
Денис и Елма Дурановић, родитељи једанаестомјесечне бебе из Коњица
Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

Денис и Елма Дурановић, родитељи једанаестомјесечне бебе из Коњица, која је преминула на путу до болнице у Мостару, у потресној исповијести говорили су о овом догађају, кога криве за смрт свог дјетета и како је то систем заказао.

Као што је познато, они су у приватном аутомобилу возили дијете према болници, а дежурна докторица која је прегледала дијете каже да им је понудила санитет, што су они одбили, али родитељи за „Дневни аваз“ негирају те наводе.

hitna pomoc

Хроника

Мајка преминулог дјечака из Коњица оптужује докторку: ''Зашто дијете није превезено санитетом до Мостара?''

"Дијете је добило температуру, одвео сам га у Коњиц у болницу, она се повећала, а ту су дали само чепић дјетету и рекли да га ја ставим, што сам и урадио", каже Денис и додаје:

"Докторица је рекла да ће она позвати педијатра, који је требао ту доћи, а он није дошао. Дјетету су извадили крв и стигли су налази, гдје се установило да дијете има шећер у крви, нису му ништа дали за шећер. Дежурна докторица је мобителом комуницирала с педијатром, који је гледао налазе иако није био ту, а њему је било све горе", прича отац.

hitna pomoc

Хроника

Нови детаљи трагедије у БиХ: Докторица која је прегледала бебу је кћерка министра

Прича да му је докторица рекла да немају санитетско возило и особље да се дијете пребаци у болницу у Мостар, те да их је питала да ли га могу пребацити приватним возилом, на шта су пристали с обзиром на то да нису имали другог избора.

"Док смо стигли у болницу било је касно".

"То што је она кћерка министра за мене ништа не значи, убила ми је дијете, да ли може мирно спавати", пита мајка и додаје:

"Износе неистине да дијете није било здраво и раније те да га нисмо лијечили. Имамо све доказе за то. Неистина је и да дијете није вакцинисано. Имамо још двоје дјеце, зар требамо и за њих страховати сутра? Дјеца ме питају гдје им је брат, а кажем им да је у болници и да ће доћи."

Погледајте комплетан разговор:

Подијели:

Тагови:

Konjic

трагедија

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Свијет

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

3 ч

1
Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

Занимљивости

Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

3 ч

0
Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

БиХ

Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

3 ч

0
Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

Хроника

Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

3 ч

0

Више из рубрике

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

Хроника

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

3 ч

0
Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

Хроника

Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

3 ч

0
Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

Хроника

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

3 ч

0
У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Зимница је већ одавно луксуз: Цијене поврћа и основних намирница дивљају

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner