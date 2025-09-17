Logo

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

17.09.2025

16:12

Коментари:

1
Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Опозициона странка Алтернатива за Њемачку (АфД) забиљежила је историјски успјех у најновијој анкети, гдје је први пут претекла блок Хришћанско-демократске и Хришћанско-социјалне уније (ЦДУ/ЦСУ) са рекордних 27 одсто подршке, објавио је њемачки "Велт".

Према резултатима, АфД је забиљежио скок од два процентна поена у односу на претходну анкету из августа, док је блок ЦДУ/ЦСУ изгубио један поен, спустивши се на 26 одсто.

На трећем мјесту налази се коалициони партнер Социјалдемократска партија (СПД) са 15 одсто, док су Зелени изгубили један поен и сада имају 11 одсто подршке.

Анкета спроведена између 12. и 15. септембра на узорку од 1.649 бирача са правом гласа, показује динамичну политичку сцену у Њемачкој, у којој се традиционалне странке суочавају са конкуренцијом - АфД-ом, који је све популарнији, посебно међу десним бирачима, наводи "Велт", а преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

АфД

Њемачка

CDU

anketa

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

Занимљивости

Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

3 ч

0
Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

БиХ

Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

3 ч

0
Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Свијет

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

4 ч

0
У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

4 ч

1

Више из рубрике

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Свијет

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

3 ч

0
Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

Свијет

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

4 ч

0
Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Свијет

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

4 ч

0
Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Свијет

Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Зимница је већ одавно луксуз: Цијене поврћа и основних намирница дивљају

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner