Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

17.09.2025
16:12
Коментари:1
Опозициона странка Алтернатива за Њемачку (АфД) забиљежила је историјски успјех у најновијој анкети, гдје је први пут претекла блок Хришћанско-демократске и Хришћанско-социјалне уније (ЦДУ/ЦСУ) са рекордних 27 одсто подршке, објавио је њемачки "Велт".
Према резултатима, АфД је забиљежио скок од два процентна поена у односу на претходну анкету из августа, док је блок ЦДУ/ЦСУ изгубио један поен, спустивши се на 26 одсто.
На трећем мјесту налази се коалициони партнер Социјалдемократска партија (СПД) са 15 одсто, док су Зелени изгубили један поен и сада имају 11 одсто подршке.
Анкета спроведена између 12. и 15. септембра на узорку од 1.649 бирача са правом гласа, показује динамичну политичку сцену у Њемачкој, у којој се традиционалне странке суочавају са конкуренцијом - АфД-ом, који је све популарнији, посебно међу десним бирачима, наводи "Велт", а преноси Спутњик.
