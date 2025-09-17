Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Извор:
Амерички телевизијски канал ЦБС приказао је карту Украјине без Крима.
Остала подручја која се налазе под руском контролом представљена су као дио Украјине.
Карта је емитована 9. септембра у програму "Д Лејт Шоу" са Стивеном Колбером, али је пажњу шире јавности привукла тек накнадно.
У сегменту којим је обиљежена 10. годишњица емисије, водитељ Стивен Колбер осврнуо се на догађаје који су обликовали животе Американаца од 2015. године. Дио програма био је посвећен Украјини.
Видео исјечак на Јутјубу је у року од недјељу дана прикупио преко 230.000 прегледа и приближан број коментара. Међу коментарима су многи истакли "проблематичну" карту на којој се Крим приказује као дио Русије.
Ово није први пут да западни медији објављују мапу на којој се Крим третира као руска територија.
Британски лист "Тајмс" 2018. године издао је извињење због објављивања карте на којој је Крим био обиљежен као дио Русије.
