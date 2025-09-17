Logo

Пореска управа дала рок: Имате пола мјесеца, или вам пријете казне

АТВ

17.09.2025

14:42

Пореска управа дала рок: Имате пола мјесеца, или вам пријете казне

Пореска управа Републике Српске дала је рок пореским обвезницима друге групе до краја мјесеца да заврше поступак преласка на нову фискализацију.

Пореска управа Републике Српске подсјећа обвезнике друге групе, који су поднијели захтјеве за иницијалну фискализацију, да у складу са Правилником о динамици фискализације 30. септембра 2025. године истиче рок за завршетак поступка преласка на нову фискализацију, који је уједно и крајњи рок за окончање цјелокупног процеса фискализације у Републици Српској.

"Обзиром да је до крајњег рока остало мање од пола мјесеца, апелујемо на обвезнике друге групе, који још увијек нису прешли на нову фискализацију, да не чекају задњи дан, те да буду доступни и на располагању Оператеру фискалног система, као и да припреме своје софтвере за комуникацију са електронским фискалним уређајем. У противном, Пореска управа Републике Српске ће за све оне који не буду фискализовани до назначеног рока покренути прекршајни поступак, што је и прописано Законом о фискализацији", поручују из Управе.

Наводе да им циљ није кажњавање пореских обвезника, али напомињу да је игнорисање законских обавеза основ за покретање прекршајног поступка и санкције.

"Тако да ће Пореска управа Републике Српске наставити са спровођењем закона у пуном капацитету, а приоритет ће свакако бити заштита одговорних пореских обвезника и јачање фискалне дисциплине", кажу у Пореској управи.

Иначе, другу групу обвезника фискализације чине порески обвезници који према претходном законском рјешењу нису били дужни да региструју сваки појединачни промет робе и услуга преко постојећих фискалних каса, а сада нису изузети Уредбом о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, односно ријеч је о новим обвезницима.

"У складу с тим, они су били обавезни да до 31.03.2025. године, покрену поступак иницијалне фискализације подношењем пријаве за регистрацију пословног простора, захтјева за издавање безбједносног елемента и захтјева за субвенционисање трошкова иницијалне фискализације. Подсјећамо да поступак иницијалне фискализације иде на терет буџета Републике Српске, за све обвезнике фискализације", закључују у Пореској управи Српске.

Poreska uprava RS

fiskalizacija

poreski obveznici

