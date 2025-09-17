Ведрана Рудан одлучила у чему жели да је сахране

Извор:
Хрватска књижевница Ведрана Рудан бори се са опаком болешћу, а сада је у отвореном писму рекла у чему жели да је сахране.
Позната по томе што пише директно, иронично и са пуно сарказма, Ведрана Рудан и овог пута је кроз личне анегдоте коментарисала друштво и политику, али и истакла у чему никако не жели да буде сахрањена.
Ведрана је написала да не жели да импресионира светог Петра. Она на планира, у рају, да носи скупа одела, као што су од недавно преминулог дизајнера Ђорђа Арманија, већ ће их оставити својој унуци.
"Шанери из Чачка објавили су осмртницу Арманију на српском и талијанском. Екипа се потписала на ћирилици.
Та ме прича вратила у моје четрдесете. Тада сам од ријечких шанера купила два Арманијева сакоа. Удала сам се у његовом црном оделу.
Лик ми је дао попуст јер је на њему још била зујалица. Обилазила сам ријечке радње, продавачице ми нису хтеле или нису могле да скину зујалицу. Удала сам се с њом на гузици.
Наш пријатељ је тада, као судија окружног суда, требало да положи заклетву у Загребу.
Није баш био при парама. Био нам је драг па смо му купили Армани одело. Гледали смо директан пренос из Сабора. Вриштала сам од смеха док се наш судија домовини заклињао на поштење, од пете до главе обучен у украдену одећу и обућу.
"Зашто се смејеш", питао ме муж, "судије и лопови истом се богу моле." Наш пријатељ није био лопов, али је у оној екипи вероватно био једини поштен. Данас почива у миру. Можда је и њему свети Петар рекао оно што ових дана говори на форвардуши кад пред вратима раја угледа управо пристиглог господина који му говори: "Петре, имаш красно одело." Петар одговара: "Армани."
Одлучила сам, пред лопину светог Петра нећу стати у Арманију.
Муж ми је показао најновије моделе пиџама у Лидлу. Свети Петар је последња особа коју желим да импресионирам.
Не пада ми на памет да у рају, међу свим оним досадњаковићима, шетам Арманија.
И сакое и одело оставићу унуци. Можда ће она једног дана у Арманију положити заклетву као председница наше земље.
Зашто да не? Кад се удаш мораш на себи имати нешто старо, кад уђеш у политику дефинитивно мораш код себе имати нешто украдено", написала је Ведрана на свом блогу рудан.инфо.
