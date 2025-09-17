Logo

Дјевојка затекла неочекиваног госта у саксији за цвијеће

Извор:

Индекс

17.09.2025

14:32

Дјевојка затекла неочекиваног госта у саксији за цвијеће
Фото: Printscreen/TikTok

Као дјеца, многи су сањарили о бајковитим тренуцима, замишљајући да их, једног дана посјете шумске животиње. За једну корисницу ТикТока та се фантазија на најслађи начин претворила у стварност и одушевила милионе корисника.

Корисница ТикТока објавила је видео који започиње погледом на завјесе у њеној соби. Када их је размакла, дочекало ју је право изненађење у прозорској саксији за цвијеће спавала је малена лисица, мирно ушушкана међу биљкама.

Преслатко створење лежало је са шапицама пребаченим преко ивице саксије, потпуно опуштено и спокојно.

Лисица се није ни помјерила током цијелог снимања. Наставила је дријемати, као да је то њено уобичајено мјесто за одмор.

Неочекивани призор брзо је постао виралан, прикупивши више од 3.1 милиона прегледа и више од 730 хиљада лајкова, преноси "Индекс".

@alexhyde02 I’m the real life Snow White #fyp ♬ original sound - Alex Hyde

