Ево када хороскопски знакови проналазе своју сродну душу

Извор:
Крстарица
17.09.2025
11:40
Коментари:0
Према астролошким предвиђањима, сваки знак хороскопа има посебан период у животу када су највеће шансе да сретне своју сродну душу. На примјер, Овнови често проналазе праву љубав око 25. године, док Бикови своју срећу могу пронаћи већ са 18. Понекад се те особе препознају одмах, а некад је потребно време да би се схватило да је судбина умијешала прсте.
Да ли сте се икада запитали када би се тај магични сусрет могао догодити и вама? Звијезде имају неке одговоре који би вас могли изненадити. Сваки знак носи своју енергију и ритам, што утиче и на вријеме када су најспремнији да се препусте правој љубави. Неки знакови храбро улећу у везе у раној младости, док други чекају зрелије године како би били сигурни у свој избор.
Хроника
Познат термин сахране Адне Ровчанин
Овнови су познати по својој импулсивности, али сродну душу упознају око 25. године, у периоду када још увијек сазревају и откривају себе. Лавови мало дуже чекају, све до 27. године, јер не желе да се вежу док не схвате шта заиста желе од живота. Авантуристички Стријелчеви, који воле своју слободу, најчешће упознају праву особу око 28. године, када су спремни да се мало смире.
Бикови своју сродну душу могу срести веома рано, већ са 18 година, када је љубав млада и узбудљива. Дјевице су мало компликованије и тешко им је да пронађу некога ко их у потпуности разумије, па се тај сусрет може десити касније. Неки астролози чак наводе да Дјевице можда никада не пронађу класичну сродну душу, већ испуњење траже у другим смисленим односима. Практични Јарчеви на љубав гледају озбиљно и своју особу најчешће проналазе у раним тридесетим.
Близанци своју сродну душу могу упознати већ са 19 година, али често тога постану свјесни тек неколико година касније. Шармантне Ваге своју љубав проналазе у незгодним двадесетим, када више нису тинејџери, али нису ни сасвим одрасли. Њихова сродна душа је често неко ко им је најбољи пријатељ. Иновативне Водолије су веома независне и често им је потребно вријеме да се отворе, па сродну душу упознају између 25. и 30. године.
Занимљивости
Дјед одбија да зове унуче по имену јер му се не свиђа: Бака не зна шта да ради, а да не изазове сукоб
Романтични Ракови од малена сањају о правој љубави, па не чуди што своју сродну душу срећу рано, око 21. године. Интензивне Шкорпије, иако младе, осјећају ствари веома дубоко и своју сродну душу могу упознати већ са 17 година. Сањиве Рибе су у вјечној потрази за дубоком конекцијом и идеалним партнером, а праву особу најчешће проналазе око 26. године, када су спремне да своје снове претворе у стварност, пише Крстарица.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
29
15
20
15
09
15
09
Тренутно на програму