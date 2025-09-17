Logo

Шокантно откриће у Португалу: Морске алге су супер резервоари овога

Извор:

Телеграф

17.09.2025

07:10

Nevrijeme More Uragan Talasi
Фото: Танјуг/АП

Португалски научници открили су да морске шуме алги уз сјеверну обалу Португала играју значајну улогу у задржавању и складиштењу угљеника, али упозоравају да климатске промијене угрожавају њихове способности.

Студија објављена у часопису "Scientific Reports" бавила се доминантним врстама алги у том региону и по први пут измјерила количину угљеника коју везују морске алге у овим подводним екосистемима, преноси Juronjuz.

Према резултатима португалског Интердисциплинарног центра за истраживање мора и животне средине (ЦИИМАР) и Центра за науке о мору и животној средини (МАРЕ), шуме морских алгу задржавају око 16,48 гигаграма (Гг) угљеника на површини од 5.189 хектара, што је површина која одговара више од 5.000 фудбалских терена.

Међутим, студија упозорава да процес који се назива тропикализација (размијена врста усљед загријавања мора) већ утиче на португалске воде, што може да доведе до смањења биодиверзитета.

"Процес тропикализације је већ откривен у португалским водама, што доводи у опасност повезани биодиверзитет, као и еколошке користи које ове шуме пружају, укључујући способност хватања и складиштења угљеника доприносећи ублажавању климатских промена", истиче један од аутора студије Франциско Аренас

Истраживачи предлажу усмјерене политике за праћење, заштиту и обнављање ових морских станишта, наглашавајући њихов значај и као резервоара угљеника и као кључних станишта за морске екосистеме.

(телеграф)

alge

more

Португал

