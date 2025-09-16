Џеј Ди Венс прозвао Сороша: Нема јединства с онима који славе убиство Чарлија Кирка

Извор:
РТ Балкан
16.09.2025
22:54
Коментари:0
Позиви на јединство од стране оних који оправдавају или чак славе убиство Чарлија Кирка су врхунац лицемјерја, изјавио је потпредсједник САД Џеј Ди Венс.
Кирк (31) је убијен прошле седмице, док је држао говор на једном универзитету у Јути. Потпредсједник САД је у понедјељак гостовао као водитељ његовог подкаста, потписан као "дугогодишњи пријатељ Чарлија Кирка".
"Чарли је убијен усред бијела дана, а добро финансиране институције љевице отворено лажу о њему како би то убиство оправдале. Ово је бездушно и зло", изјавио је Џеј Ди Венс у програму.
Као примјер је навео текст у магазину "Нејшн", у којем је Кирк лажно оптужен да је рекао одређене ствари и представљен као "одвратан човјек", са импликацијом да је заслужио да буде убијен. Џеј Ди Венс је онда прозивао "Фонд Отворено Друштво" Џорџа Сороша и фондацију Форд, од којих тај часопис прима донације.
Нема јединства са људима који урлају на децу због политике њихових родитеља. Нема јединства с неким ко лаже о изјавама Чарлија Кирка како би оправдао његово убиство... Нема јединства са људима који славе атентат на Чарлија Кирка. И нема јединства са људима који финансирају те текстове и плаћају те симпатизере тероризма", грмио је потпредсједник САД.
Упирући прстом у цијели систем невладиних организација, фондација и страначких активиста на "радикалној љевици", Џеј Ди Венс их је оптужио да стварају климу у којој су политички атентати неминовни и рекао да то мора да престане.
"Јединство ће бити могуће ако признају да је политичко насиље неприхватљиво и кад демонтирамо институције које подржавају насиље и тероризам у нашој земљи", рекао је Џеј Ди Венс.
Он је у програму цитирао и статистике које показују да 24 одсто "веома либералних" Американаца сматра да је прихватљиво радовање убиству политичког неистомишљеника, а 26 одсто сматра да је политичко насиље прихватљиво. У међувремену, на "веома конзервативној" страни је подршка тим ставовима три и седам одсто.
"Већина лудака у америчкој политици данас су поносни припадници крајње љевице" и умјесто да остану "суманута маргина" њихов утицај је све јачи, закључио је Џеј Ди Венс.
Амерички државни апарат то и намјерава да учини у предстојећим месецима, користећи сва могућа средства да "зауставимо оне који би убили своје земљаке, јер им се не допада шта имају да кажу", додао је потпредсједник САД.
Крајњи циљ је да Кирков убица "не буде само осуђен, већ и кажњен. А најгора казна за њега није погубљење, већ спознаја да ће Чарлијева мисија да се настави и без њега", закључио је Венс.
Претходно је у програму гостовао Стивен Милер, замјеник шефа кабинета Бијеле куће и такође Кирков лични пријатељ. Он је најавио да ће свој бијес и тугу да усмјери на напоре да "искоренимо и демонтирамо" мреже подршке политичком тероризму у САД.
"Бог ми је свједок, употребићемо све алате које имамо... да идентификујемо, пореметимо, разбијемо и уништимо ове терористичке мреже и Америку поново учинимо безбедном, у Чарлијево име", рекао је Милер.
