Хаос у Бечу: Србин убио жену и ранио ћерку, па пресудио себи у колима?

16.09.2025

22:25

Хаос у Бечу: Србин убио жену и ранио ћерку, па пресудио себи у колима?

Најмање двије особе су убијене, а једна тешко повријеђена у пуцњави у Бечу.

Медији преносе да је држављанин Србије наводно убио жену и тешко ранио ћерку, а затим у возилу пресудио себи.

Ова информација није званично потврђена.

Како пишу медији сумња се да је у питању породично насиље.

Свједоци су за Heute рекли да су чули четири хица.

Након што је неколико свједока обавијестило полицију о пуцњави у стану, полицајци су у дотичној кући пронашли беживотну особу, очигледно жену.

Још једна особа у стану је очигледно тешко повријеђена једним или више хитаца из ватреног оружја. Убрзо након тога, наводно су пуцњи испаљени и у аутомобилу у улици Воргартенштрасе – осумњичени починилац је наводно покушао да побјегне у аутомобилу претходно.

Убрзо након тога, пронађен је мртав са прострелном раном у аутомобилу поред пиштоља.

Још увијек није потврђено да је жртва у стану супруга наводног починиоца, а тешко повријеђена жена млада ћерка покојника, пише Телеграф.

