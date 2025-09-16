Нервирају вас замућене поруке на Виберу, ево рјешења

16.09.2025
22:17
Коментари:0
Ако сте добили поруку од некога на Виберу и нисте могли да је прочитате јер је замућена, онда је ово чланак за вас.
Наиме, ако на Виберу добијете поруку од некога ко није међу вашим контактима, апликација ће све поруке од те особе замутити. То је подразумијевано тако и не може се промијенити јер Вибер жели да заштити кориснике од непожељних порука.
– Додај у контакте
– Блокирај
– Блокирај и пријави спам
Шта уколико корисник не жели да дода ту особу у контакте, али ни да га блокира, већ само просто да види поруку и настави комуникацију?
Ако потражите на интернету нешто везано за замућене поруке, пронаћи ћете само нешто у вези “self-destructing message”. Међутим, ово није то.
Рјешење је заправо веома просто: само кликните на икс (X) у горњем десном углу.
Чим кликнете на X, та љубичаста порука на врху ће се склонити, а све поруке ће се појавити и моћи ћете да их прочитате.
Зачудило нас је што нигдје на интернету нисмо успјели да нађемо рјешење јер се свуда помињу “self-destructing message”, што нема везе са овим. Зато смо ријешили да напишемо чланак па се надамо да ће некоме користити, преноси СазнајНово.
