Трамп нашао америчког купца за ТикТок

16.09.2025

21:55

Фото: Cottonbro studio/Pexels

Предсједник САД Доналд Трамп објавио је да је постигнут споразум између САД и Кине о наставку рада "ТикТока" у Америци и додао да постоји група компанија које желе да купе популарну друштвену мрежу.

Споразумом је одређено да се имовина "ТикТока" у САД пребаци на америчке власнике са кинеске компаније "Бајт денс", што би потенцијално ријешило спор која траје готово годину дана.

Споразум о апликацији која у САД има 170 милиона корисника постигнут је након вишемјесечних разговора између двије највеће економије. САД и Кина настоје да смире велики трговински рат који је узнемирио глобална тржишта.

zatvor robija

Регион

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

"Имамо договор о `ТикТоку`. Имамо групу веома великих компанија које желе да га купе", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, али није саопштио детаље.

Објава је услиједила дан прије истека рока 17. септембра за продају или гашење апликације за кратке видео записе.

У међувремену, Бијела кућа је продужила тај рок до 16. децембра.

Доналд Трамп

TikTok

