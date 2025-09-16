Трамп нашао америчког купца за ТикТок

16.09.2025
21:55
Предсједник САД Доналд Трамп објавио је да је постигнут споразум између САД и Кине о наставку рада "ТикТока" у Америци и додао да постоји група компанија које желе да купе популарну друштвену мрежу.
Споразумом је одређено да се имовина "ТикТока" у САД пребаци на америчке власнике са кинеске компаније "Бајт денс", што би потенцијално ријешило спор која траје готово годину дана.
Споразум о апликацији која у САД има 170 милиона корисника постигнут је након вишемјесечних разговора између двије највеће економије. САД и Кина настоје да смире велики трговински рат који је узнемирио глобална тржишта.
"Имамо договор о `ТикТоку`. Имамо групу веома великих компанија које желе да га купе", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, али није саопштио детаље.
Објава је услиједила дан прије истека рока 17. септембра за продају или гашење апликације за кратке видео записе.
У међувремену, Бијела кућа је продужила тај рок до 16. децембра.
