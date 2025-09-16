Logo

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

16.09.2025

21:50

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник
Фото: Pixabay

У затвору у Сплиту умро је истражни затвореник у понед‌јељак у вечерњим сатима, пркос брзој интервенцији надлежних служби, саопштило је Министарство правосуђа Хрватске.

Упркос брзој интервенцији службеника правосудне полиције и службеника Хитне медицинске помоћи, нешто иза 20 сати утврђена је смрт истражног затвореника.

Умрли истражни затвореник у Затвору у Сплиту био је од 25. априла 2024., по рјешењу Жупанијског суда у Сплиту.

О смрти истражног затвореника обавијештена су надлежна тијела, преноси Индекс.

