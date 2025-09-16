Logo

Градоначелник Љубљане: Не бих забранио Додику улазак у Словенију

16.09.2025

18:19

Коментари:

0
Градоначелник Љубљане: Не бих забранио Додику улазак у Словенију

Градоначелник Љубљане Зоран Јанковић рекао је да он сам не би забранио предсједнику Републике Српске Милораду Додику улазак у Словенију.

- Мени то није у реду, не бих то урадио. Али се не мијешам у одлуку Владе - рекао је Јанковић за словеначке медије.

Најавио је да ће на сљедећем састанку са Додиком позвати предсједника Српске да "укине забрану уласка" у Републику Српску за словеначку предсједницу Наташу Пирц Мусар и министарку спољних послова Тању Фајон.

Додик је најавио забрану уласка за словеначке политичаре након што је влада Роберта Голоба прошле недјеље једногласно усвојила одлуку да му неће бити дозвољен улазак у Републику Словенију.

- Оно што се ради као контрамјера води ка нечему што ми се не свиђа. Умјесто сарадње, води ка подјелама. Куда ово води? - запитао се Јанковић, напомињући да се још увијек сјећа рата на Балкану.

Као одговор на одлуку словеначке владе, Додик је позвао Србе у Словенији да на предстојећим парламентарним изборима гласају за Јанеза Јаншу.

" Предсједниче, ви подржавате Јанеза Јаншу, ја подржавам Роберта Голоба. Можемо ли заједно на ручак? Свакако ћемо ићи", навео је је Јанковић.

Јанковић је такође напоменуо да се прошле суботе састао са министарком спољних послова Тањом Фајон.

Рекао јој је да се не слаже са усвојеном санкцијом за предсједника Српске Милорада Додика.

Истовремено, питао ју је да ли су, прије усвајања поменуте одлуке, провјерили колико словеначких компанија послује у БиХ, како се тамо обавља пословање и да ли имају неких проблема.

