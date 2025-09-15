Црногорци открили каква им је заиста била сезона

Извор:
Б92
15.09.2025
17:35
У Будви тренутно борави 32.566 гостију, што је пет одсто више него у истом периоду прошле године, показују незванични подаци локалне Туристичке организације од 11. септембра.
У хотелима у Црној Гори је забиљежено два одсто више туриста, док је у приватном смјештају регистровано повећање од шест одсто.
Када је ријеч о структури гостију, у хотелима најбројнији су туристи из Израела, Велике Британије, Њемачке, Белгије, Пољске, Србије, Русије, Естоније, Јерменије и Турске.
Приватни смјештај најчешће бирају гости из Русије, Србије, Украјине, Босне и Херцеговине, Турске, Њемачке, Пољске, Велике Британије, Азербејџана и Бјелорусије.
Подсјетимо, данас су изашли и резултати сезоне у Хрватској, а комшије не могу да се похвале сјајном сезоном.
Подаци Државног завода за статистику потврдили су оно што се недјељама могло прочитати на друштвеним мрежама – сезона у Хрватској је много лошија него прошле године.
У Хрватској је у јулу 2025. године туристима било комерцијално доступно 421.000 соба, апартмана и кампова, што је три хиљаде мање него у јулу 2024. године, док је број кревета био исти – 1,1 милион, најновији су подаци Државног завода за статистику (ДЗС) Хрватске.
Реномирани магазин, у сарадњи са агенцијом "Unforgettable Travel Company", објавио је листу 50 најљепших села на свијету и споменуо Црну Гору.
Међу десетинама села из цијелог свијета, изабрано је топ-10 локација које одузимају дах. Листа је заиста разнолика: од енглеских колиба, преко норвешких фјордова, па све до јапанских села под снијегом.
Иако многима познат као град, Котор је уврштен међу села због своје величине и структуре – опасан зидинама и богат историјом, налази се у једном од најљепших залива Европе.
(б92)
