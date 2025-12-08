Аутор:Сања Трифковић
08.12.2025
19:06
Коментари:0
РиТЕ Угљевик од јуче није на мрежи. Разлог-недостатак угља. Дио струје се увози. Временске прилике нису повољне за рад. Укратко нам је стање образложио нови директор. Планирани повратак на мрежу је у року од три до пет дана, кажу у РиТЕ.
„Ми смо видјели да не можемо да испратимо континуитет угља који долази са рудника у складу са потрошњом термоелектране и да требамо да направимо плански обуставу блока како би регулисали те залихе на депонијама и омогућили неки континуитет у раду.Овдје је основни проблем што постројење РиТЕ Угљевик није припремљено за зимске услове рада, ми имамо тамо четири депоније за складиште и да би ушли у један стабилан зимски рад, на депониама је потребно да постоји 150 000-200 000 тона залиха", рекао је Жарко Новаковић, в.д. директора РиТЕ Угљевик.
Услови за поновни повратак на мрежу јесте стварање првих залиха од 10 000 тона на депонији, што је довољно за само један дан рада, што сматрају у РиТЕ није дугорочно рјешење. Све ово посљедица је од раније кажу у руднику.
„Због проблема који су се дешавали неком протеклом времену, битно је напоменути да смо ми почетком 2025.године комплетан фронт рударских радова из фронта који се посљедњих 4-5 година вршио у одређеном правцу, због лоше интерпретације геолошког лежишта, односно због недостатка угљева, након рударских радова, ми смо дошли у такву ситуацију, у такав проблем да смо морали комплетну рударску механизацију и читав фронт рударских радова да усмјеримо у другом правцу", каже Мирко Марковић, руководилац Радне јединице рудника
Лука Петровић је недавно за АТВ рекао дa Угљевик ради на угаљ.
„Угљевик ради. На шта ради. Па на угаљ. Рудник у Угљевику веома лоше планиран, експлоатација, да је дошло тамо до погрешних истражних радова који су рађени 2013.године и да смо и да смо имали више нападних мјеста унутар Истока 1, који нису дали фронту рудника већ су дали више локалитета“, каже Лука Петровић, директор Електорпривреде Републике Српске.
Сваки минут ван мреже је проблем цијелом систему али и самој Републици Српској каже Петровић. Зашто је Tаква ситуација треба да покажу анализе. Наслијеђен је Tо проблем из прошлости, који није могуће ријешити преко ноћи.
