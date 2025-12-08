Logo
Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

СРНА

08.12.2025

18:03

Фото: Срна

Добојлија Владимир Куртиновић, ученик другог разреда Основне музичке школе "Корнелије Станковић" из Бијељине, освојио је прво мјесто на Интернационалном фестивалу хармонике у Грацу.

Куртиновић је на међународном такмичењу извео обраду народне пјесме "Једна цура млада".

"Припреме су биле дуготрајне, али се нисам надао тако великом успјеху", рекао је Куртиновић, који хармонику свира од шесте године и, како каже, више воли да изводи народну музику.

Он је навео да га је професор Славиша Перић мотивисао да упише Одсјек за народну и класичну музику у Основној музичкој школи "Корнелије Станковић" у Бијељини.

Куртиновић је ученик осмог разреда добојске подручне Основне школе ОШ "Ђура Јакшић" у Мајевцу.

Он каже да успијева ускладити школске часове са наставом у Бијељини и истиче да неће одустати од свог усавршавања на хармоници, нити од учешћа на такмичењима.

Владимирова мајка Радмила рекла је да су већ навикли на његове успјехе, међу којима је друго мјесто на 11. Међународним акоредон данима одржаним од 30. октобра до 2. новембра у Прагу.

Она наводи да је Владимир сам донио одлуку да свира хармонику иако нико у породици није музички образован.

Радмила каже да њен син успијева да испоштују школске обавезе и наставу у Бијељини захваљујући разумијевању и великој подршци наставника у ОШ "Ђура Јакшић".

Десети интернационални фестивал хармонике одржан је 5. децембра у Грацу.

