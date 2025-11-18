Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

18.11.2025
Шпански тенисер Карлос Алкараз одустао је од наступа на Дејвис купу.
Aлкараза је током Завршног Мастерса мучила карлична кост, па је због тога, између осталог, у једном тренутку током финала тражио и помоћ доктора, те играо и са бандажираним десним бутним мишићем.
Још током учешћа на турниру у Торину је најавио да је овакав исход могућ.
''Идем у Болоњу и тамо ћу видјети да ли могу да играм. Покушаћемо све да се опоравим и дам свој максимум'', рекао је недавно Алкараз.
Сада је и званично – Алкараса ове године нећемо гледати у Дејвис купу.
По доласку у Болоњу магнетном резонанцом је утврђен едем мишића у десној задњој ложи, послије чега је донијета одлука да се не ризикује. У супротном, Алкараз би ризиковао потпуну руптуру мишића.
Иако Алкараз није лично потврдио одустанак од наступа, јасно је да са почетком Аустралијан опена кроз два дана неће ризиковати, преноси Б92.
