Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

18.11.2025

10:05

Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз одустао је од наступа на Дејвис купу.

Aлкараза је током Завршног Мастерса мучила карлична кост, па је због тога, између осталог, у једном тренутку током финала тражио и помоћ доктора, те играо и са бандажираним десним бутним мишићем.

Још током учешћа на турниру у Торину је најавио да је овакав исход могућ.

''Идем у Болоњу и тамо ћу видјети да ли могу да играм. Покушаћемо све да се опоравим и дам свој максимум'', рекао је недавно Алкараз.

Карлос Алкараз 05092025

Тенис

Алкараз завршава годину као први тенисер на АТП листи

Сада је и званично – Алкараса ове године нећемо гледати у Дејвис купу.

По доласку у Болоњу магнетном резонанцом је утврђен едем мишића у десној задњој ложи, послије чега је донијета одлука да се не ризикује. У супротном, Алкараз би ризиковао потпуну руптуру мишића.

Иако Алкараз није лично потврдио одустанак од наступа, јасно је да са почетком Аустралијан опена кроз два дана неће ризиковати, преноси Б92.

