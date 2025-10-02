Ђоковић никад искренији о Синеру и Алкарасу: ''Желим и даље да их изазивам''

02.10.2025
Новак Ђоковић у другом колу мастерса у Шангају игра против још једног ветерана, Хрвата Марина Чилића.
Пред сутрашњи меч Новак се обратио новинарима на конференцији за медије:
''Овај турнир је био веома важан у мојој каријери због подршке и наклоности коју сам добио од људи овдје. Волим да играм пред кинеском публиком, осјећам се као код куће и добијам посебну енергију. То је главни разлог зашто сам одлучио да се такмичим овдје ове године. Не добијам толико подршке нигдје другде у свијету као овдје, осим у својој земљи, наравно'', рекао је на почетку свог излагања, па започео причу о свом сину:
''Мој син много игра тенис, има огромну страст према том спорту и веома је информисан о свему што се дешава. Желио је да дође са мном у Кину, али има школске обавезе. Фантастично је добити толико подршке и страсти од моје супруге и дјеце; они су моји највећи фанови. Они ме виде као најбољег, а када се осјећам лоше, подсјећају ме на све што сам постигао и шта могу да наставим да радим. Њихова подршка је кључна за мене'', нагласио је Ђоковић.
Тешку му је да парира Алкарасу и Синеру.
''Да, то сам рекао послије УС опена, јер сам заиста осећао да играње на три сета против ових момака у каснијим фазама турнира је за мене велики изазов. Осјећам се као да не улазим тако свијеж као они у полуфиналу. И то је у реду, биологија је таква и то морам да прихватим'', објаснио је Ђоковић, преноси Курир.
Ипак, Ђоковић још увијек жели да игра и да побјеђује.
''Напорно радим јер и даље желим да их изазивам, да изазовем себе, да видим колико могу да играм… На овим турнирима који се играју на два добијена сета, свре краће таје… Осјећам да на мастерсима имам већу шансу да освојим трофеј или остварим значајнији резултат. Поред пораза од њих двојице, који су најбољи на свијету, мислим да сам играо добар тенис, а пласман у полуфинале сваког гренд слема даје представу о конзистентности мог тениса. Задовољан сам тиме. Али, ја волим да побјеђујем, имао сам срећу да искусим најљепше ствари у овом спорту, тако да за мене није идеално кад губим и од најбољих играча на свијету. Нисам обесхрабрен. Заиста, у овом тренутку, не играм само да бих освајао трофеје, већ и да бих добио наклоност навијача и допринио развоју тениса широм свијета. То ме мотивише. Најежим се када изађем на терен и чујем људе како скандирају моје име'', закључио је Ђоковић.
Тренутно на програму