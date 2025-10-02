Logo

Путин: Не може једна сила да управља свијетом

Извор:

СРНА

02.10.2025

17:54

Путин: Не може једна сила да управља свијетом
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да се свијет убрзано мијења и да њиме не може да управља једна сила.

Путин је на пленарној сједници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију рекао да је било која одлука у свијету могућа само на основу споразума који одговара свима или већини.

Он је указао да у супротном тај споразум није одржив.

"Не може једна сила да управља свијетом, да говори другима како да дишу. Било је таквих покушаја у прошлости, знамо како су завршили", рекао је Путин.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Европа подстиче ескалацију сукоба, а не Русија

Према његовим ријечима, незадовољство владајућом елитом све више расте у друштвима западне Европе.

Путин је напоменуо да је мултиполарни простор веома динамичан и да се промјене дешавају брзо, тешко их је предвидјети и потребно је брзо реаговати.

Он је истакао да је тај простор много демократичнији.

"Никад није било више земаља на сјветској сцени које желе да утичу на ситуацију у свијету", напоменуо је Путин.

Додик-Русија-ртрс

Република Српска

Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

Руски предсједник је указао да данас много тога зависи од тачности и степена промишљености учесника међународних односа.

У тим околностима, каже, лако је залултати и изгубити оријентацију, а за постизање резултата потребни су хармонија и баланс.

"Данас су на дјелу кардиналне трансформације. Мултиполарност је посљедица покушаја да се сачува глобална хегемонија на чијем врху би биле западне земље. Било је питање времена када ће пропасти такав план", рекао је Путин.

