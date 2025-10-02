Ништа од прекида рата: Одбили Трампов план?

02.10.2025
17:32
Вођа војног крила Хамаса у Гази, како се наводи, одбио је мировни план предсједника САД Доналда Трампа за окончање рата у Гази и одлучан је да настави борбу против Израела.
Из ал Дин ал Хадад, који је наводно имао кључну улогу у нападу на Израел 7. октобра 2023. године, сматра да је договор осмишљен да докрајчи Хамас - без обзира на то да ли га покрет прихвати или не, јавља "Дејли мејл".
Трамп је у уторак дао Хамасу рок од три до четири дана да прихвати мировни план, који је Израел већ одобрио, упозоривши на "врло тужан крај" ако група одбије приједлог.
Трампов мировни план за Газу у 20 тачака предвиђа да исламистичка милитантна организација мора да се разоружа, ослободи таоце у року од 72 сата и пристане на прекид ватре.
Такође захтјева да Израел ослободи одређени број палестинских затвореника и повуче се из Појаса Газе, како би се успоставила прелазна влада под вођством међународног тијела - што значи да Хамас неће имати власт у будућности те енклаве.
Према наводима Би-Би-Сија, то је неприхватљиво за Ал Хадада, који је одлучан да настави борбу.
Вјерује се да су чланови Хамаса подијељени по питању прихватања плана - док су поједини чланови политичког руководства у Катару спремни да га прихвате уз одређене измјене.
Међутим, ти званичници имају мало утицаја на одлуку, јер немају контролу над таоцима које држи Хамас.
Око 48 талаца и даље се налази у Гази, а вјерује се да је око 20 још увијек живо.
Захтјев да сви таоци буду ослобођени у року од 72 сата схвата се као кључна препрека за терористичку групу, будући да би такав потез значио одустајање од њиховог јединог адута за преговоре, преноси Нова.
Друге вође Хамаса не вјерују Израелу и сматрају да Трампова администрација неће моћи да заустави премијера Бењамина Нетанјахуа да поново покрене војну кампању - посебно након недавног неуспјелог атентата на високе званичнике Хамаса у Дохи, изведеног прошлог мјесеца без одобрења САД, преноси Нова.
