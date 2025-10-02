Logo

Кремљ: То ће бити нова опасна ескалација

Извор:

Агенције

02.10.2025

17:16

Коментари:

0
Кремљ: То ће бити нова опасна ескалација

Уколико САД испоруче ракете "томахавк" Украјини за нападе дубоко унутар руске територије, доћи ће до нове опасне ескалације између Русије и Запада, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је додао да је Русија видјела извјештаје да САД разматрају такав потез и да ће, ако се то деси, бити потребан одговор.

"Уколико се то деси, то ће бити нови озбиљан круг напетости који ће захтијевати адекватан одговор руске стране", рекао је Песков.

Он је појаснио да је очигледно да не постоји магична пилула нити магично оружје за кијевски режим.

"Никакво оружје не може радикално промијенити ток догађаја", рекао је Песков.

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс рекао је у недјељу, 28. септембра, да Вашингтон разматра украјински захтјев за испоруку ракета "томахавк"

томахавк

Русија

Украјина

