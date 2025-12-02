Вук Караџић добија трг у Бечу

Извор:
Трг у Трећој бечкој општини, Ландштрасе, добиће име по Вуку Стефановићу Караџићу, саопштило је Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета Аустрија".
Из "Просвјете" су навели да су послије дугогодишње и упорне борбе за очување и промоцију насљеђа Вука Караџића, изборили да реформатор српског језика коначно добије свој трг у главном граду Аустрије.
У саопштењу се истиче да ова важна одлука представља историјско исправљање чињенице да Вук Караџић, који је у Бечу живио 50 година и у њему створио своја најзначајнија дјела, до данас није имао улицу или трг који носи његово име.
- Нови бечки трг Вука Караџића биће смјештен у Трећој бечкој општини, Ландштрасе, у којој је Вук имао највише својих бечких адреса - прецизира се у саопштењу.
Из "Просвјете" су додали да су више од деценије континуирано и посвећено његовали културу сјећања на Вука Караџића.
- Осим редовних едукативних тура за дјецу и одрасле под називом "Вуковим стазама", које су становницима Аустрије и туристима приближавале Вуков живот у Бечу, његов рад и реформаторску мисију, "Просвјета" је сваке године полагала цвијеће на његов споменик и обилазила мјесто на гробљу Санкт Маркс, гдје је Вук првобитно био сахрањен - напомиње се у саопштењу.
Прошле године, поводом 160 година од Вукове смрти, заједно са Савезом Срба у Аустрији и Аустријским савезом српског фолклора, "Просвјета" је у Бечу организовала свечану Академију посвећену његовом дјелу и трајном значају за српски језик и културу.
- Тиме је још једном подсјетила јавност на величину Вуковог стваралаштва и његову дубоку везу са овим градом - додаје се у саопштењу.
Из "Просвјете" су навели да је круна ових активности било израђивање свеобухватног историјског елабората, који су приредили историчари Златан Стојадиновић и Марко Сарић, предсједник бечке "Просвјете".
Парламент града Беча је на основу овог елабората званично прихватио иницијативу о именовању трга.
У саопштењу се напомиње да је у овој вишегодишњој активности, "Просвјета" имала широку и снажну подршку.
- Највећу помоћ пружио је Савез Срба у Аустрији, који је дјеловао као главни лобиста у процесу, као и бројна пријатељска српска удружења и организације - наводи се у саопштењу.
Из "Просвјете" су посебну захвалност упутили члану Одбора за културу у Парламенту града Беча Илији Туфегџићу, који је подржао ову иницијативу, као и предсједнику бечке општине Ландштрасе Ериху Хоенбергеру, који је поднио ову иницијативу граду.
- Одлука о именовању Трга Вука Караџића представља побједу културе, историјске истине и заједништва, као и потврду да дугогодишњи рад и упорност СПКД "Просвјета Аустрија" имају дубок и трајан резултат, не само за српску заједницу, већ и за културну мапу града Беча - истиче се у саопштењу.
