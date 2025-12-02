Logo
Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

Извор:

Агенције

02.12.2025

22:30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима
Фото: Pixabay

Савезна полиција Розенхајма покренула истрагу против 16-годишњег држављанина Босне и Херцеговине који је са лажним документима покушао да уђе у Њемачку.

Наиме, током граничне контроле на путу А93, у близини Киферсфелдена полиција је легитимисала тинејџера који је путовао пољским аутобусом.

Он је током провјере полицајцима показао хрватску личну карту, која је гласила на 20-годишњег Хрвата.

Међутим, полиција је одмах препознала да се ради о фалсификованом документу и након детаљне провјере утврђено је да се ради о 16-годишњем држављанину Босне и Херцеговине.

Како стоји у полицијском саопштењу, све се десило рано јутрос, а младић је путовао пољским туристичким аутобусом. Тинејџер је у аутобусу био сам, без пратње. Полиција је одмах поднијела пријаву за покушај илегалног уласка у земљу те фалсификовање докумената. Његов случај биће предмет даље истраге.

