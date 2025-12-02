Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

Извор:
Агенције
02.12.2025
22:30
Коментари:0
Савезна полиција Розенхајма покренула истрагу против 16-годишњег држављанина Босне и Херцеговине који је са лажним документима покушао да уђе у Њемачку.
Наиме, током граничне контроле на путу А93, у близини Киферсфелдена полиција је легитимисала тинејџера који је путовао пољским аутобусом.
Здравље
Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?
Он је током провјере полицајцима показао хрватску личну карту, која је гласила на 20-годишњег Хрвата.
Међутим, полиција је одмах препознала да се ради о фалсификованом документу и након детаљне провјере утврђено је да се ради о 16-годишњем држављанину Босне и Херцеговине.
Свијет
Ископала себи очи пред црквом: Изговорила само 4 ријечи
Како стоји у полицијском саопштењу, све се десило рано јутрос, а младић је путовао пољским туристичким аутобусом. Тинејџер је у аутобусу био сам, без пратње. Полиција је одмах поднијела пријаву за покушај илегалног уласка у земљу те фалсификовање докумената. Његов случај биће предмет даље истраге.
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму