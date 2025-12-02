Logo
РТВ такса ће се и у наредних годину дана плаћати преко рачуна за струју

АТВ

02.12.2025

22:07

БХРТ, ФТВ и Електропривреда БиХ потписали су уговор којим се наставља наплата РТВ таксе преко рачуна за електричну енергију.

Овај модел остаје на снази до успостављања новог система финансирања јавних сервиса и у овом тренутку је од великог значаја посебно за БХРТ.

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

"Ово је само наставак добре сарадње, продужетак уговора и обезбјеђења прилива РТВ таксе који у задњих неколико година одржава БХРТ у животу… Ово наравно није довољно, сви наши проблеми и даље остају на снази. Без потписа овог уговора не би било могуће опстати", рекао је в.д. директора БХРТ-а Белмин Карамехмедовић.

"ЕП БиХ је показала да је одговорна компанија која води рачуна о државним интересима и овим путем позивам и ЕП Херцег Босне да се коначно прекине дискриминација грађана који добијају струју преко те компаније и да потпишемо једнак уговор за наплату РТВ таксе", каже Бакир Хаџиомеровић, генерални директор РТВ ФБиХ.

аца лукас

Сцена

Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

"До овог уговора смо најлакше дошли, до сад смо имали проблема око садржаја уговора – оно што морам рећи је да у БиХ врло често све што је привремено рјешење – а и ово је – дуго остане пракса. Ја се надам да ће се до сљедећег уговора наћи неко системско рјешење како би сви грађани у БиХ имали приступ плаћању РТВ таксе и надам се да ће бити омогућено на неки други начин", рекао је Санел Буљубашић, директор ЕПБиХ.

