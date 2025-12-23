Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

23.12.2025
13:55
Коментари:0
Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, казао је да се у приједлогу забране пушења у затвореним јавним просторима не ради ни о каквој дискриминацији пушача већ о ограничавању одређеног понашања, попут стављања појаса у аутомобили.
"Овдје се не говори о праву пушача на пушење, већ понашању. Овдје се не забрањује право на пушење него ограничава понашање пушача", рекао је Шеранић у Народној скупштини у току расправе о Приједлогу закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење у Републици Српској.
Истакао је да је овај закон чисто закон Републике Српске, а не Европе или било кога другог, да има има повезнице са ФБиХ у дијелу тржишта, али да Српска прави своје надлежности.
Нагласио је да су рађена прецизна истраживања о томе да ли грађани подржавају забрану пушења у затвореним јавним просторима, јавним скуповима и на јавном мјесту и да је 72 одсто казало да подржава забрану пушења на тим просторима.
"Лично бих ја волио да је закон ригорознији, али то је мој лични, став, професионални је нешто друго и то је у овом случају", навео је Шеранић.
Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима
Коментаришући дискусије посланика, навео је да ће вјероватно закон остати како је предложен упскос амандманима, али да ће одлучити о томе прије гласања, те да му је најважније да се усвоји свака иницијатива која се тиче заштите здравља грађана.
"Доступан сам свима мимо ове дискусије. Хвала тиму коју је на овом закону радио годину дана, а да се он припрема још од 2017. Пред нама предстоје промоције мјера и израда правилника и зато закон има неке врсте одгоде за поједине врсте мјера", закључио је Шеранић.
