Logo
Large banner

Лото резултати у 95. колу: Ево одакле је добитник луксузног аута

Аутор:

Стеван Лулић

02.12.2025

20:24

Коментари:

0
Лото екстра шанса
Фото: Лутрија Републике Српске

У 95. колу игре Лото није извучена главна премија, такозвана седмица, вриједна 4 милиона и 300 хиљада конвертибилних марака, али је један играч ипак имао среће.

Наиме, он је добио луксузни аутомобил пежо 5008.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 95. колу

У додатној шанси, у којој се додјељује поменути ауто, извучен је листић са бројем 01-00805-49-2-25-00075.

Добитни листић уплаћен је у београдском насељу Вождовац.

Чак четири играча могла до милиона

Чак четири играча имала су прилику да добију седмицу, а фалили су им бројеви 1, 17, 28, 37. Међутим, ниједан од њих није извучен.

У игри Лото у 95. колу извучени су бројеви 22, 27, 13, 29, 9, 3 и 34.

У игри Лото плус, вриједној 2.270.000 КМ, извучени су бројеви 11, 21, 24, 32, 29, 10 и 4. Ни у овој игри није извучена премија.

Новац

Друштво

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

Џокер број у 95. колу гласио је 545445, а премија је износила око 30.000 КМ. Ни Џокер број у овом извлачењу није погођен.

Подијели:

Тагови:

lutrija

Лото

Лутрија Републике Српске

lutrija RS

Државна Лутрија Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сахрана / Илустративна фотографија

Србија

Фонд ПИО повећао накнаде за сахране, познато и колико

3 ч

0
Патријарх Павле је упозоравао да су ово три највећа гријеха током поста

Друштво

Патријарх Павле је упозоравао да су ово три највећа гријеха током поста

3 ч

0
Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

Република Српска

Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

3 ч

1
Требињци се хватају за главу: Гдје су пошиљке?

Градови и општине

Требињци се хватају за главу: Гдје су пошиљке?

3 ч

0

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 95. колу

3 ч

0
Патријарх Павле је упозоравао да су ово три највећа гријеха током поста

Друштво

Патријарх Павле је упозоравао да су ово три највећа гријеха током поста

3 ч

0
Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

Друштво

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

4 ч

2
Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ

Друштво

Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner