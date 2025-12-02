Требињци се хватају за главу: Гдје су пошиљке?

Извор:
Пошиљка се загубила, рачуни нису стигли, паре су нестале, казне су закасниле, све то се често може чути у Херцеговини када се помене “пошта”. Неки Требињци се хватају за главу.
"Никако за телефон не долази па морам ићи у м:тел да извлачим. Тако то радим ево од када је Ђоко отишао.
"Рецимо ја један мјесец нисам добио рачуне никако", кажу грађани.
На питања о несталим или закашњелим пошиљкама јеже се челни људи Пошта Српске. У требињској пошти признају да има проблема а имају и образложење.
Н: Да ли има оних који се жале да им пошиљке касне или да су нестале?
"Има вјерујте, то је посебна прича али апелујем овим путем. Имали смо смјену, четири поштара су отишла у редовну пензију а вјерујте треба неких од три до шест мјесеци да научи нови поштар", рекао је Перо Зотовић, директор РЈ Пошта Српске у Требињу
Било је и нових поштара који су каријеру брзо завршили.
БиХ
Без сагласности о дневном реду
"Било је суспендованих зато што нису радили свој посао како треба. То су пословне тајне", каже Зотовић.
Тајне се тичу пошиљки са новцем, АТВ-у то открива замјеник директора Пошта Српске.
"Углавном су исплате проблематичне и спорно је када људи баратају новцем а нису баш свјесни тога шта раде и да ти није њихов новац и да не могу да га чак ни посуде", рекла је Снежана Мартић, замјеник директора Пошта Српске.
Мартићева истиче да није велики број пошиљака које се загубе а поготово се тешко загубе оне које су књижене односно праћене. Из Пошта позивају незадовољне кориснике да пишу рекламације и одговарају нам да немају посла са полицијом. Ипак они корисници који су стигли до полиције од тога нису имали неке вајде.
