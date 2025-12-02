Logo
Large banner

Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

Извор:

АТВ

02.12.2025

15:45

Коментари:

0
Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

Нису сви са одушевљењем примили вијест да се 12 кладионица затворило у Бихаћу.

То су резултати одлуке Града Бихаћа да нове комуналне таксе за приређиваче игара на срећу, те су тако кладионице морале затворити своје пословнице око школа, трговачких зона и стамбених блокова…

igre na srecu kladionica aparati

Градови и општине

Кладионице бјеже из бх. града: Дирнуто осиње гнијездо

Након што је велики дио јавности задовољан, поједине кладионице већ су кренуле да кукају. Међу њима је и "Премиер" кладионица која годишње има добит већу од 50 милиона КМ.

То им је изгледа мало, па су на свом Фејсбук профилу кренули кукати што затварају пословнице у Бихаћу, што други градови најављују исте мјере, те на крају говоре како нису много новца зарадили у Бихаћу, пише "072".

Тврде да се у Бихаћу десио “државни удар”, те да се то слави као побједа против кладионица.

Засметали су им и медији и новинари и јавност.

илу-новац-27102025

Економија

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

“Медији су ових дана пуни текстова о 'побједи' Бихаћа над кладионицама. Као и увијек до сада, новинари преносе 'истину' коју им сервира политика. Када ми пошаљемо доказе да није тако, то се не објављује. Наравно, медији не смију другачије. Од политике живе, политика се преко њих оглашава и рекламира, политика их ујутро може угасити", написали су из ових кладионица и додали:

"Како онда очекивати да се прочита стварна истина? Да ствар буде занимљивија, неколицини тих медија који данас славе побједу Бихаћа кроз задњих пар мјесеци плаћали смо за рекламе за наше игре. Ти су им новци били супер. А шта је стварна истина о 'побједи Бихаћа над кладионицама?'"

Тврде да је истина "то да је посриједи потпуно игнорисање Устава ФБиХ и пресуда Уставног суда ФБиХ".

"Ни медије ни јавност не занима стварна истина, слави се ова 'велика' побједа против омражених кладионица, а други градови се припремају за исте потезе који ће као и пуно пута до сада резултирати враћањем новца из буџета”, кукају из Спортске кладионице "Премиер".

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

Даље тврде како готово 20 година општине и градови доносе комуналне таксе противно Уставу ФБИХ. Тврде да постоји више од стотину пресуда у корист кладионица “не зато јер Уставни суд воли кладионице, него јер црно на бијело испред себе има кршење Устава”.

У наставку тврде како преко њих политичари скупљају политичке поене, јер, ако се кладионица затвори они узму заслуге, а ако кладионица добије на суду, тад одговорност снове општине/градови, а не лично политичар. Даље се позивају да је за кладионице једино надлежно, наравно, Министарство финансија ФБиХ, а никако град, општина или инспектор.

Такође, "Премиер" кладионица је закукала како кладионице не зарађују баш превише, те да им је у Бихаћу остало укупно 4 милиона КМ бруто прихода на које нису урачунали трошкове".

Horoskop

Занимљивости

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

"Упорно се кроз медије пласира информација како су кладионице у Бихаћу зарадиле стотине милиона марака. Као и увијек, јавности се подмећу лажне информације. У првих 9 мјесеци 2025. године кладионице у Бихаћу су запримиле 33,7 милиона марака уплата, исплатиле 29,7 милиона марака добитака те им је остало укупно 4 милиона марака бруто прихода, од чега су даље плаћале све текуће трошкове (закуп простора, плате и доприносе радника те остала јавна давања). Израчунајте колико би то могло бити за 50-ак пословница и за 9 мјесеци. И ово су подаци који се могу провјерити у Пореској управи”, написали су из "Премиер" кладионице и поручили како се игра “до задњег судијског звиждука и он још није свиран”.

Подијели:

Тагови:

kladionica

sportske kladionice

Бихаћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Наука и технологија

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

8 ч

0
Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Република Српска

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

8 ч

21
Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Економија

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

8 ч

0
Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

Савјети

Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

8 ч

0

Више из рубрике

У Бијељини грађани остају без гријања, док се не отклони квар на постројењу

Градови и општине

У Бијељини грађани остају без гријања, док се не отклони квар на постројењу

10 ч

0
Расту цијене станова у Приједору

Градови и општине

Расту цијене станова у Приједору

1 д

0
Зворник богатији за 46 малих становника

Градови и општине

Зворник богатији за 46 малих становника

1 д

0
Бојић: "Зимска прича" стиже у Трн

Градови и општине

Бојић: "Зимска прича" стиже у Трн

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner