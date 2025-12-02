Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

Извор:
Нису сви са одушевљењем примили вијест да се 12 кладионица затворило у Бихаћу.
То су резултати одлуке Града Бихаћа да нове комуналне таксе за приређиваче игара на срећу, те су тако кладионице морале затворити своје пословнице око школа, трговачких зона и стамбених блокова…
Након што је велики дио јавности задовољан, поједине кладионице већ су кренуле да кукају. Међу њима је и "Премиер" кладионица која годишње има добит већу од 50 милиона КМ.
То им је изгледа мало, па су на свом Фејсбук профилу кренули кукати што затварају пословнице у Бихаћу, што други градови најављују исте мјере, те на крају говоре како нису много новца зарадили у Бихаћу, пише "072".
Тврде да се у Бихаћу десио “државни удар”, те да се то слави као побједа против кладионица.
Засметали су им и медији и новинари и јавност.
“Медији су ових дана пуни текстова о 'побједи' Бихаћа над кладионицама. Као и увијек до сада, новинари преносе 'истину' коју им сервира политика. Када ми пошаљемо доказе да није тако, то се не објављује. Наравно, медији не смију другачије. Од политике живе, политика се преко њих оглашава и рекламира, политика их ујутро може угасити", написали су из ових кладионица и додали:
"Како онда очекивати да се прочита стварна истина? Да ствар буде занимљивија, неколицини тих медија који данас славе побједу Бихаћа кроз задњих пар мјесеци плаћали смо за рекламе за наше игре. Ти су им новци били супер. А шта је стварна истина о 'побједи Бихаћа над кладионицама?'"
Тврде да је истина "то да је посриједи потпуно игнорисање Устава ФБиХ и пресуда Уставног суда ФБиХ".
"Ни медије ни јавност не занима стварна истина, слави се ова 'велика' побједа против омражених кладионица, а други градови се припремају за исте потезе који ће као и пуно пута до сада резултирати враћањем новца из буџета”, кукају из Спортске кладионице "Премиер".
Даље тврде како готово 20 година општине и градови доносе комуналне таксе противно Уставу ФБИХ. Тврде да постоји више од стотину пресуда у корист кладионица “не зато јер Уставни суд воли кладионице, него јер црно на бијело испред себе има кршење Устава”.
У наставку тврде како преко њих политичари скупљају политичке поене, јер, ако се кладионица затвори они узму заслуге, а ако кладионица добије на суду, тад одговорност снове општине/градови, а не лично политичар. Даље се позивају да је за кладионице једино надлежно, наравно, Министарство финансија ФБиХ, а никако град, општина или инспектор.
Такође, "Премиер" кладионица је закукала како кладионице не зарађују баш превише, те да им је у Бихаћу остало укупно 4 милиона КМ бруто прихода на које нису урачунали трошкове".
"Упорно се кроз медије пласира информација како су кладионице у Бихаћу зарадиле стотине милиона марака. Као и увијек, јавности се подмећу лажне информације. У првих 9 мјесеци 2025. године кладионице у Бихаћу су запримиле 33,7 милиона марака уплата, исплатиле 29,7 милиона марака добитака те им је остало укупно 4 милиона марака бруто прихода, од чега су даље плаћале све текуће трошкове (закуп простора, плате и доприносе радника те остала јавна давања). Израчунајте колико би то могло бити за 50-ак пословница и за 9 мјесеци. И ово су подаци који се могу провјерити у Пореској управи”, написали су из "Премиер" кладионице и поручили како се игра “до задњег судијског звиждука и он још није свиран”.
