Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Ријетко ко зна колико новца стаје у један банкомат, како се пуни и шта се дешава у тренуцима када се на екрану појави порука "тренутно нема готовине".

Управо зато портал "Каматица" је контактирао више банака у Србији, са циљем да сазна детаље о њиховој мрежи банкомата.

Када се банкомати највише празне?

Управљање мрежом банкомата кључно је за несметан проток новца, а банке помно прате када и гдје грађани највише подижу готовину.

Према подацима које су добили, најфреквентније локације нису нужно само велики градови на које би прво помислили.

Иако се Нови Сад истиче, велика потражња забиљежена је и у другим мјестима.

"Најфреквентније локације су банкомати у филијалама, Нова Пазова, Стара Пазова, Нови Бановци, Бачка Паланка", навели су из Ерсте банке.

Што се тиче периода највеће потражње кеша на банкоматима, банкари потврђују да је појачана потрошња новца свакако у периодима исплата плата и пензија.

Колико новца стаје у банкомат - строго чувана тајна?

Ово је једно од најчешће постављаних питања, али и оно на које банке најређе не дају директан одговор.

На питање о максималном номиналном износу новца који се може похранити, добили су увијек сличан одговор да износ пуњења зависи од апоенске структуре одређеног банкомата, фреквенције исплата и расположивости апоена.

Већина банкомата се пуни са четири касете новца. Ниједна од анкетираних банака није жељела да изнесе конкретан износ, позивајући се на безбједносне разлоге.

Ипак, уз помоћ алата вјештачке интелигенције, успјели су да дођу до врло прецизне рачунице на основу стандардног капацитета касета за новац.

У банкомату око 12 милиона динара

Стандардна касета у банкомату обично може да прими око 2.000 новчаница. Како се у већину банкомата стављају четири касете, максимални износ зависи од тога којим су апоенима оне напуњене.

Користећи сценарио пуњења гдје се минимално користи највећи апоен (5.000 РСД), а остали апоени (2.000 РСД, 1.000 РСД и 500 РСД) користе подједнако, процјена је сљедећа:

Касета Апоен (РСД) Број Новчаница Вриједност Касете (РСД)

Касета 500 2.000 1.000.000

Касета 2 1.000 2.000 2.000.000

Касета 3 2.000 2.000 4.000.000

Касета 4 5.000 1.000 5.000.000

УКУПНО: 7.000 12.000.000

Дакле, у стандардно напуњен банкомат у Србији стаје номинални износ од око 12.000.000 динара (12 милиона РСД).

Пуњење банкомата није насумично. Банке користе алгоритам пуњења који је прилагођен апоенској структури и историји исплата на тој локацији.

Банкари истичу да, као и код већине банака, највећи број исплаћених апоена јесу већи апоени 5.000 или 2.000 динара, што диктира да се касете пуне управо овим новчаницама. Тренутно, минимална номинална вриједност апоена која се може подићи са већине банкомата је 500 РСД.

Како банке знају када је вријеме да пошаљу тим за допуну готовине?

Уз помоћ дигиталних система за надзор, оперативни центри у реалном времену прате ниво расположивих новчаница у сваком банкомату. Софтвер аутоматски шаље обавјештења када одређена касета падне испод утврђеног прага, што омогућава благовремено планирање пуњења и смањује шансу да корисници остану без могућности подизања готовине.

Имплементиран је и систем нотификација који сигнализира критично низак ниво готовине. На основу тих упозорења, банка планира пуњења.

У случају повећане потражње или празника, банке практикују и ванредна пуњења, а услуга допуне новца спроводи се и током викенда уколико за то постоји потреба, пише "Каматица".