Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Извор:

Јутарњи.хр

02.12.2025

14:14

Под опсадним стањем и невиђеним мјерама осигурања, специјалци наоружани до зуба довели су данас на Жупанијски суд у Вараждину Срђана Млађана (44), једног од најокрутнијих хрватских убица.

Девет мјесеци након што је подигнута нова оптужница која леди крв у жилама, оптужно вијеће одлучило је потврдити оптужницу. Млађанов излазак на слободу, предвиђен за 2027. годину, сада је под великим упитником.

Опсада у Вараждину

Сценарио је наликовао на филмски. Прво је на паркинг суда стигао цивилни полицијски комби из којег су изашли полицајци у цивилу и детаљно прегледали цијело подручје. Убрзо након тога, под ротацијама је стигао први полицијски комби, а иза њега и правосудни у којем се налазио Млађан. Колону је затварао још један комби пун специјалаца с дугим цијевима.

Зграда суда била је у потпуности блокирана, с правосудним полицајцима и припадницима осигурања распоређенима на сваких десетак метара, пише Јутарњи.

Из комбија је изашао везаних руку и ногу, одјевен у тексас кошуљу и фармерице, с модерно ошишаном фризуром. На ногама је носио бијеле Најк патике с наранџастим пертлама, а у рукама плаву фасциклу. Упркос ситуацији, није скривао поглед, већ је хладнокрвно погледао равно у објектив фоторепортера прије него што су га увели у зграду.

Млађан је, као и у мају, инсистирао на томе да лично присуствује сједници и суочи се с вијећем.

Из затвора наручивао отмице и убиства?

Нова оптужница, због које му пријети вишегодишња затворска казна, терети га да је од октобра до децембра 2021. године, док је служио казну у затвору у Лепоглави, подстицао другог затвореника на чињење тешких кривичних дјела. Према наводима тужилаштва, Млађан је од свог цимера тражио да након изласка на слободу пронађе, отме и убије особе за које је сматрао да су у претходним поступцима свједочиле на његову штету.

Попис мета наводно је био дугачак. Затвореник којем се Млађан обратио није пристао на монструозни план, већ је све пријавио. Истрага је трајала мјесецима, а тужиоци су обавили низ разговора и прикупили доказе. Занимљиво је да су тужиоци на прошлом рочишту одустали од тачке оптужнице за рачунарску превару, јер оштећени није поднио приједлог за прогон.

Кључни свједок је вјенчани кум

Чини се да је главни терет истраге пао на леђа Млађановог венчаног кума и бившег затворског цимера. Управо је он, судећи према свему, био тај од којег је "сисачки монструм" тражио да изврши крваву освету. Кум је о Млађану проговорио и у документарцу "Срђан Млађан - Рођени убица" новинара Андрије Јарка и Дарија Тодоровића.

"Срђан је најопаснија особа и најгори монструм те највећи преварант", рекао је тада за њега.

Крвави траг који се не заборавља

Млађан је своја прва убиства починио као 16-годишњак. Његов крвави поход укључује убиство Елизабете Шубић, коју није ни познавао, и пензионера Петра Јанчића. Касније је убио и полицајца Миленка Врањковића Кинга, опљачкао банку, а током допуста из затвора није се вратио, већ је узео цијелу породицу за таоце. У судници је једном приликом насрнуо на сестричину, а његове изјаве попут "За мене је једино рјешење метак!" и "Видимо се у паклу!" ушле су у анале хрватског правосуђа и црне хронике.

