Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Извор:

СРНА

02.12.2025

11:30

Загребачка полиција саопштила је да је часна сестра лажно пријавила да је на улици напао непознати мушкарац.

Након криминалистичког истраживања, утврђено је да је 35-годишњакиња сама себи нанијела повреде ножем који је претходно купила у трговини у Загребу.

Из загребачке Полицијске управе подсјећају да су у петак, 28. новембра, саопштили о повређивању жене због чега је покренута истрага.

Полицајци су тада разговарали са више особа и провели низ мјера ради утврђивања свих околности.

Јуче, дан након што је отпуштена из болнице, 35-годишњакиња је у полицији поднијела кривичну пријаву тврдећи да ју је ранио непознати починилац који јој је пришао на улици и повриједио је ножем.

Интензивним провјерама утврђено је да је жена лажно пријавила кривично дјело како би полицију довела у заблуду, иако је знала да је лажно пријављивање кривично дјело.

Полиција ће против 35-годишњакиње поднијети кривичну пријаву надлежном тужилаштву.

Након што је потврђено да је ријеч о самоповређивању, полицијски службеници су позвали хитну медицинску помоћ.

По одлуци љекара, жена је превезена у здравствену установу ради даљег збрињавања.

Часна сестра

Загреб

