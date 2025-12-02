Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Извор:
СРНА
02.12.2025
11:30
Коментари:0
Загребачка полиција саопштила је да је часна сестра лажно пријавила да је на улици напао непознати мушкарац.
Након криминалистичког истраживања, утврђено је да је 35-годишњакиња сама себи нанијела повреде ножем који је претходно купила у трговини у Загребу.
Из загребачке Полицијске управе подсјећају да су у петак, 28. новембра, саопштили о повређивању жене због чега је покренута истрага.
Полицајци су тада разговарали са више особа и провели низ мјера ради утврђивања свих околности.
Јуче, дан након што је отпуштена из болнице, 35-годишњакиња је у полицији поднијела кривичну пријаву тврдећи да ју је ранио непознати починилац који јој је пришао на улици и повриједио је ножем.
Интензивним провјерама утврђено је да је жена лажно пријавила кривично дјело како би полицију довела у заблуду, иако је знала да је лажно пријављивање кривично дјело.
Полиција ће против 35-годишњакиње поднијети кривичну пријаву надлежном тужилаштву.
Након што је потврђено да је ријеч о самоповређивању, полицијски службеници су позвали хитну медицинску помоћ.
По одлуци љекара, жена је превезена у здравствену установу ради даљег збрињавања.
Регион
4 ч1
Регион
4 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
41
15
33
15
31
15
29
15
28
Тренутно на програму