У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

Извор:

АТВ

12.01.2026

11:44

Коментари:

0
У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске
Фото: АТВ

У касарни "Козара" у Бањалуци у току је традиционални пријем поводом православног Божића.

Пријему присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Пријему присуствују и представници Републике Српске у заједничким институцијама и генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.

Пријем организују замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић и Канцеларија православног душебрижништва при овом министарству.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
