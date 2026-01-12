У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

Извор:
АТВ
12.01.2026
11:44
Коментари:0
У касарни "Козара" у Бањалуци у току је традиционални пријем поводом православног Божића.
Пријему присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Пријему присуствују и представници Републике Српске у заједничким институцијама и генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.
Пријем организују замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић и Канцеларија православног душебрижништва при овом министарству.
