Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

Одборник у Скупштини општине Рогатица Драган Нерић биће нови повјереник општинског одбора Покрета Сигурна Српска у Рогатици.
Предсједник овог ПСС Драшко Станивуковић похвалио се нови прелетом, а у своје јато је овај пут примио одборника СП-а.
„Драган Нерић је човјек који долази из народа и који својим знањем, карактером и животним путем показује да политика мора бити у служби грађана. Људи попут Драгана су темељ Покрета Сигурна Српска – озбиљни, одговорни и спремни да раде“, рекао је Станивуковић.
Оно што Станивуковић није рекао, јесте да је Нерић био приведен због сумње да је запалио аутомобил предсједнику Скупштине општине Синиши Јанковићу (СНСД). Инцидент се догодио у ноћи с 20. на 21. март 2025. око 2:30 сати, а пожар је брзо локализовала Ватрогасна јединица Рогатица.
Након информативног разговора, Драган Нерић је пуштен на слободу, а тада је рекао да није он запалио наведени аутомобил.
"Ја нисам запалио никакав ауто, нити бих кад помислио на нешто такво, нити би ја то знао урадити. Не служим се таквим стварима, нити имам икакве везе са тим" изјавио је тада Нерић за портал Црна-Хроника.
Нерић се и раније нашао у центру скандала. Како су тада писали медији, он је 9. фебруара 2024. године телефонским путем упутио пријетње смрћу управо Јанковићу.
Нерић се касније појавио испред Јанковићеве породичне куће и наставио са пријетњама. Јанковић, који је у том тренутку био у кући са трудном супругом, двоје малољетне дјеце и мајком, изразио је забринутост за сигурност своје породице. Такође је пријавио да га је Нерић уходио, фотографисао његову супругу и дјецу без дозволе, те објављивао те слике на друштвеним мрежама.
Тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево оцијенио је да у овом случају нема елемената кривичног дјела, већ прекршаја.
Када је ријеч о политичкој ситуацији у Рогатици, скупштину општине чини 10 одборника СНСД-а, три СДС-а, два одборника ДЕМОС-а и по један Уједињене Српске, Социјалистичке партије, ПДП-а и ДНС-а.
Већину чини 10 одборника СНСД-а и по један ДЕМОС-а и Уједињене Српске.
