Обиљежене 32 године од страдања 56 бораца Војске Српске

АТВ

11.01.2026

19:09

0
Борци Нови Град
Фото: АТВ

Здравко Умићевић из друге Чађавице 11. јануара 1993. године изгубио је три брата, Ратка, Драгана и Ђорђа. Сваке године породице настрадалих долазе на гробље да запале свијеће родбину и комшије.

„Шта рећи, за овај 11. јануар, за нас породице овдје могу рећи слободно црни јануар“, каже Здравко Умићевић, брат страдалих бораца.

„На овај дан, тужни дан, сваке године дођем, брат ми је једини овдје, жалосно је толико година је прошло туга је у нашим срцима“, каже Нада Максић, сестра погинулог борца.

На данашњи дан 1993. Бањане су напали припадници такозване Армије БиХ из Цазинске крајине. Након напада, Новоградска бригада консолидовала је редове и током Одбрамбено-отаџбинског рата учествовала у одбрани Републике Српске.

„Од великог је значаја за општину Нови Град, то је највеће страдање бораца новоградске бригаде тога дана 11. јануара 1993“, каже Маринко Гачић, предсједник Борачке организације Нови Град.

„Непријатељ је искористио простор између наша два велика празника Божића и Православне Нове године, тако да су ненадајући се вјероватно мало и попустила пажња наших бораца тако да су изненадили борци Петог корпуса нас на Сувој међи“, рекао је Милорад Агбаба, предсједник Скупштине Борачке организације, Нови Град.

Општина Нови Град 11. јануар уврстила је у календар обиљежавања важних датума.

„Пред њима је био дугачак живот већином се ту радило о младим људима који су једноставно ушли у озбиљан живот. Оно што прије свега не смијемо да заборавимо њихову велику жртву , вјерујем да све што су они појединачно учинили посебно наша новоградска бригада је то да се Нови Град налази у Републици Српској да је сачуван“, каже Мирослав Дрљача, начелник Новог Града.

Српски борци страдали за слободу увијек треба да буду у сјећању и молитвама, порука је из Новог Града.

borci

Република Српска

stradanje Srba

Коментари (0)
