Чудо на леду: Американци срушили Канаду и узели злато послије 46 година

Извор:
Б92
22.02.2026
17:31
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе освојиле су олимпијско злато у мушком хокеју први пут још од чувеног "Чуда на леду" 1980. године, пошто је Џек Хјуз постигао одлучујући гол у продужетку за победу од 2:1 против највећег ривала Канаде.
Американци су мјесецима уочи турнира најављивали да их занима само злато, уз поруку "злато или ништа", а обећање су испунили тријумфом над највећим ривалом.
Успјех је био потпун, јер је и женска селекција САД савладала Канаду са 2:1 после продужетка и такође стигла до злата.
Гол одлуке Џек Хјуз постигао је мање од два минута по почетку продужетка, на асистенцију Зека Веренског.
Јунак меча био је и голман Конор Хелибак, који је забиљежио чак 41 одбрану. Актуелни освајач Везина и Харт трофеја тако је дочекао личну сатисфакцију, након што је прошле године имао разочаравајући плеј-оф у НХЛ лиги са Винипег Џетсима, када је у првој рунди против Сент Луис Блуза три пута био замјењен.
Хелибак је у трећој трећини имао неколико кључних интервенција, међу којима и одбрану ударца Девона Тејвса из непосредне близине, када је врхом палице скренуо пак у страну.
Свијет
Пуцњава на хокејашкој утакмици младих: Има мртвих
Раније је зауставио и продор Конора Мекдејвида "један на један", а Американци су потом одбранили и 93 секунде са два играча мање, што је био један од преломних тренутака сусрета. Током целог турнира тим САД је имао савршен учинак у игри са играчем мање – 18 од 18.
Ово је прва побједа Американаца над Канадом у такмичењу најбољих против најбољих још од Свјетског купа 1996. године, прије него што су многи данашњи играчи САД били и рођени.
Уједно, ово је и реванш за прошлогодишњи пораз у финалу Турнира четири нације, када је Канада славила 3:2 после продужетка.
Био је то трећи пут да се САД и Канада састају у финалу Олимпијских игара. Канађани су славили 2002. и 2010. године.
Мет Болди довео је Американце у вођство већ у шестом минуту. Предност су држали све до финиша друге трећине, када је Кејл Макар изједначио после снажног притиска Канаде, која је у том периоду упутила 19 удараца ка голу, наспрам осам америчких.
Утакмица је обиловала темпом и шансама, уз неколико невјероватних промашаја на обе стране, иако су на леду били најбољи хокејаши свијета.
Do you believe in miracles?#olympics #usa #canada #hockey #goldmedal pic.twitter.com/HnWaGsiugv— AllTimeGreatSports (@ATGreatSports) February 22, 2026
Канада је до финала стигла преокретима у четвртфиналу и полуфиналу, а занимљиво је да је од почетка елиминационе фазе водила укупно свега шест минута и пет секунди.
Канађани су у финалу били без капитена Сиднија Крозбија, који је због повреде задобијене у четвртфиналу против Чешке морао да пропусти меч.
Према наводима извора блиских тиму, Крозби је покушао све како би заиграо, али је процјењено да не може да помогне екипи у пуном капацитету, па је капитенску траку понео Конор Мекдејвид.
Са 38 година, Крозби је био најстарији и најтрофејнији играч у саставу Канаде, посебно упамћен по "златном голу" против САД у финалу Олимпијских игара у Ванкуверу 2010. године.
RED, WHITE, BLUE AND GOLD. TEAM USA IS BRINGING HOME THE #WINTEROLYMPICS GOLD. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/tbv1BILBDj— USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026
Канада је и овог пута имала изузетно снажан тим, предвођен првом линијом у саставу Меклин Селебрини, Конор Мекдејвид и Нејтан Мекинон, тројицом од четворице најбољих стрелаца НХЛ лиге ове сезоне.
Канађани су и даље најуспјешнија нација у историји олимпијског хокеја са девет златних медаља, а посљедњу су освојили 2014. године, када су играчи из НХЛ лиге посљедњи пут учествовали на Играма.
(б92)
Најновије
Најчитаније
20
58
20
50
20
40
20
27
20
24
Тренутно на програму