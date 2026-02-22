Logo
Large banner

Чудо на леду: Американци срушили Канаду и узели злато послије 46 година

Извор:

Б92

22.02.2026

17:31

Коментари:

0
Хокеј
Фото: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Сједињене Америчке Државе освојиле су олимпијско злато у мушком хокеју први пут још од чувеног "Чуда на леду" 1980. године, пошто је Џек Хјуз постигао одлучујући гол у продужетку за победу од 2:1 против највећег ривала Канаде.

Американци су мјесецима уочи турнира најављивали да их занима само злато, уз поруку "злато или ништа", а обећање су испунили тријумфом над највећим ривалом.

Успјех је био потпун, јер је и женска селекција САД савладала Канаду са 2:1 после продужетка и такође стигла до злата.

Гол одлуке Џек Хјуз постигао је мање од два минута по почетку продужетка, на асистенцију Зека Веренског.

Јунак меча био је и голман Конор Хелибак, који је забиљежио чак 41 одбрану. Актуелни освајач Везина и Харт трофеја тако је дочекао личну сатисфакцију, након што је прошле године имао разочаравајући плеј-оф у НХЛ лиги са Винипег Џетсима, када је у првој рунди против Сент Луис Блуза три пута био замјењен.

Хелибак је у трећој трећини имао неколико кључних интервенција, међу којима и одбрану ударца Девона Тејвса из непосредне близине, када је врхом палице скренуо пак у страну.

policija sad

Свијет

Пуцњава на хокејашкој утакмици младих: Има мртвих

Раније је зауставио и продор Конора Мекдејвида "један на један", а Американци су потом одбранили и 93 секунде са два играча мање, што је био један од преломних тренутака сусрета. Током целог турнира тим САД је имао савршен учинак у игри са играчем мање – 18 од 18.

Ово је прва побједа Американаца над Канадом у такмичењу најбољих против најбољих још од Свјетског купа 1996. године, прије него што су многи данашњи играчи САД били и рођени.

Уједно, ово је и реванш за прошлогодишњи пораз у финалу Турнира четири нације, када је Канада славила 3:2 после продужетка.

Био је то трећи пут да се САД и Канада састају у финалу Олимпијских игара. Канађани су славили 2002. и 2010. године.

Мет Болди довео је Американце у вођство већ у шестом минуту. Предност су држали све до финиша друге трећине, када је Кејл Макар изједначио после снажног притиска Канаде, која је у том периоду упутила 19 удараца ка голу, наспрам осам америчких.

Утакмица је обиловала темпом и шансама, уз неколико невјероватних промашаја на обе стране, иако су на леду били најбољи хокејаши свијета.

Канада је до финала стигла преокретима у четвртфиналу и полуфиналу, а занимљиво је да је од почетка елиминационе фазе водила укупно свега шест минута и пет секунди.

Канађани су у финалу били без капитена Сиднија Крозбија, који је због повреде задобијене у четвртфиналу против Чешке морао да пропусти меч.

Према наводима извора блиских тиму, Крозби је покушао све како би заиграо, али је процјењено да не може да помогне екипи у пуном капацитету, па је капитенску траку понео Конор Мекдејвид.

Са 38 година, Крозби је био најстарији и најтрофејнији играч у саставу Канаде, посебно упамћен по "златном голу" против САД у финалу Олимпијских игара у Ванкуверу 2010. године.

Канада је и овог пута имала изузетно снажан тим, предвођен првом линијом у саставу Меклин Селебрини, Конор Мекдејвид и Нејтан Мекинон, тројицом од четворице најбољих стрелаца НХЛ лиге ове сезоне.

Канађани су и даље најуспјешнија нација у историји олимпијског хокеја са девет златних медаља, а посљедњу су освојили 2014. године, када су играчи из НХЛ лиге посљедњи пут учествовали на Играма.

(б92)

Подијели:

Тагови :

Америка

led

Канада

Злато

hokej

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп амерички предсједник

Свијет

Медији: Трамп планира да дође у Милано ако амерички хокејаши буду у финалу

5 д

0
Лукашенко оборен током утакмице

Свијет

Лукашенко оборен током утакмице

1 мј

0
Неочекиван договор Путина и Трампа: Хокејашка утакмица између Русије и САД?

Свијет

Неочекиван договор Путина и Трампа: Хокејашка утакмица између Русије и САД?

11 мј

0

Остали спортови

Жестока туча Срба и Хрвата у дворани

1 год

0

Више из рубрике

Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

Остали спортови

Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

7 ч

0
rondale moore izvršio samoubistvo

Остали спортови

Рондејл Мур одузео себи живот

12 ч

0
Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

Остали спортови

Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

12 ч

0
Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

Остали спортови

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner