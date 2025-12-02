Logo
Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

Извор:

СРНА

02.12.2025

14:53

Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино
Фото: Youtube/College of Europe in Natolin/screenshot

Белгијска полиција привела је бившег генералног секретара Европске службе за спољне послове (ЕЕАС) Стефана Санина, јавио је лист "Ехо".

У извјештају се наводи да је, осим Санина, приведен и замјеник директора Колеџа Европе.

Медији су раније јавили да је у оквиру истраге о проневјери средстава из програма ЕУ за обуку нижерангираних дипломата приведена Федерика Могерини, бивши високи представник Уније за спољну политику и безбједност.

Федерика Могерини

Свијет

Приведена Федерика Могерини

Канцеларија европског јавног тужиоца потврдила је да је током рације у сједишту ЕЕАС приведено троје људи.

Тагови:

Federika Mogerini

Стефано Санино

