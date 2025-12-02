Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

Извор:
Белгијска полиција привела је бившег генералног секретара Европске службе за спољне послове (ЕЕАС) Стефана Санина, јавио је лист "Ехо".
У извјештају се наводи да је, осим Санина, приведен и замјеник директора Колеџа Европе.
Медији су раније јавили да је у оквиру истраге о проневјери средстава из програма ЕУ за обуку нижерангираних дипломата приведена Федерика Могерини, бивши високи представник Уније за спољну политику и безбједност.
Приведена Федерика Могерини
Канцеларија европског јавног тужиоца потврдила је да је током рације у сједишту ЕЕАС приведено троје људи.
