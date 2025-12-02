Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

Извор:
Агенције
02.12.2025
12:36
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин примиће специјалног изасланика америчког предсједника Стивена Виткофа након 15 сати, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Састанку ће са америчке стране присуствовати и зет америчког предсједника Џаред Кушнер и преводилац.
"На састанку никог другог у америчкој делегацији неће бити", додао је Песков.
Он је истакао да ће разговори Путина и Виткофа трајати онолико колико буде потребно.
Putin's special envoy Kirill Dmitriev arrives at Moscow's Vnukovo-2 airport to meet Witkoff #Russia #Ukraine @kadmitriev pic.twitter.com/UrdQ4pPiOa— Russian Market (@runews) December 2, 2025
Специјални изасланик руског предсједника Владимира Путина, Кирил Димитријев, стигао је на аеродром Внуково-2 гдје је дочекао америчку делегацију испред авиона.
Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково. На видео — кортеж, где они, предположительно, находятся pic.twitter.com/6Wtbpv4FN8— РИА Новости (@rianru) December 2, 2025
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
42
15
41
15
33
15
31
Тренутно на програму