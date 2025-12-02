Logo
Large banner

Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

Извор:

Агенције

02.12.2025

12:36

Коментари:

0
Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

Предсједник Русије Владимир Путин примиће специјалног изасланика америчког предсједника Стивена Виткофа након 15 сати, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Састанку ће са америчке стране присуствовати и зет америчког предсједника Џаред Кушнер и преводилац.

"На састанку никог другог у америчкој делегацији неће бити", додао је Песков.

Он је истакао да ће разговори Путина и Виткофа трајати онолико колико буде потребно.

Виткофа стигао у Москву

Специјални изасланик руског предсједника Владимира Путина, Кирил Димитријев, стигао је на аеродром Внуково-2 гдје је дочекао америчку делегацију испред авиона.

Подијели:

Тагови:

Русија

Стив Виткоф

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

Свијет

"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

5 ч

0
Руси објављују снимке Покровска, вијори се застава: Пало стратешки круцијално мјесто

Свијет

Руси објављују снимке Покровска, вијори се застава: Пало стратешки круцијално мјесто

5 ч

0
Русија: Француска упорно тражи начине да директно учествује у сукобу у Украјини

Свијет

Русија: Француска упорно тражи начине да директно учествује у сукобу у Украјини

6 ч

0
Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

Свијет

Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

7 ч

0

Више из рубрике

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

Свијет

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

3 ч

0
Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

Свијет

Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

4 ч

0
"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

Свијет

"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

5 ч

0
Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

Свијет

Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner