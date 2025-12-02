Logo
Large banner

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

02.12.2025

11:54

Коментари:

0
Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац
Фото: Pixabay

Два тринаестогодишњака тешко су повриједила власника киоска у петак увече у Дортмунду.

Непосредно прије поноћи, напали су га мачетом, јавља Билд. Мушкарац је хитно оперисан и налази се ван животне опасности.

Напад без икаквог разлога

Према званичном саопштењу, малољетници су ушли у киоск и напали власника без упозорења. Локални медији извјештавају да је ударен мачетом у главу, док је мушкарац покушао да се брани рукама. Један му је палац ампутиран, а прсти друге руке су тешко повријеђени. Такође је задобио повреде на грудима и нози.

časna sestra

Регион

Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Полиција је убрзо пронашла оба малољетника у непосредној близини мјеста напада. Према извјештајима, код њих је пронађена и мачета. Пошто имају мање од 14 година, према њемачком закону не могу бити кривично одговорни, па су предати родитељима. О случају је обавијештен и центар за социјалну заштиту.

Раније познат службама

Наиме, један од дјечака је већ био познат социјалним службама због ризичног понашања. У Њемачкој кривична одговорност почиње са 14 година, тако да дјеца млађа од тог узраста нису кривично одговорна чак ни у случајевима најтежих насилних дјела, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

napad mačetom

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи

Фудбал

Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи

4 ч

0
Била је незаустављива, али један инцидент је све промијенио

Тенис

Била је незаустављива, али један инцидент је све промијенио

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Маскирани нападачи претукли тинејџера (15), отели му јакну и ајфон

18 ч

0
Питбул пас

Свијет

Питбул напао дијете од 18 мјесеци и дјевојчицу (5)

23 ч

0

Више из рубрике

Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

Свијет

Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

4 ч

0
"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

Свијет

"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

5 ч

0
Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

Свијет

Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

5 ч

0
Хамас држао српског држављанина двије године: "Навикнеш се на гладовање, једеш као да си пас"

Свијет

Хамас држао српског држављанина двије године: "Навикнеш се на гладовање, једеш као да си пас"

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner