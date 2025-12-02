Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

02.12.2025
11:54
Коментари:0
Два тринаестогодишњака тешко су повриједила власника киоска у петак увече у Дортмунду.
Непосредно прије поноћи, напали су га мачетом, јавља Билд. Мушкарац је хитно оперисан и налази се ван животне опасности.
Према званичном саопштењу, малољетници су ушли у киоск и напали власника без упозорења. Локални медији извјештавају да је ударен мачетом у главу, док је мушкарац покушао да се брани рукама. Један му је палац ампутиран, а прсти друге руке су тешко повријеђени. Такође је задобио повреде на грудима и нози.
Часна сестра лажно пријавила да је нападнута
Полиција је убрзо пронашла оба малољетника у непосредној близини мјеста напада. Према извјештајима, код њих је пронађена и мачета. Пошто имају мање од 14 година, према њемачком закону не могу бити кривично одговорни, па су предати родитељима. О случају је обавијештен и центар за социјалну заштиту.
Наиме, један од дјечака је већ био познат социјалним службама због ризичног понашања. У Њемачкој кривична одговорност почиње са 14 година, тако да дјеца млађа од тог узраста нису кривично одговорна чак ни у случајевима најтежих насилних дјела, преноси Аваз.
4 ч
5 ч
5 ч
5 ч
