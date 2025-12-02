Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи

02.12.2025
11:27
Играчи Нице Жереми Бога и Терем Мофи покренули су правни поступак након што су их брутално напали сопствени навијачи по повратку са утакмице у којој су поражени од Лоријента резултатом 3:1, према писању француских медија.
Инцидент се догодио у недJељу увече испред тренинг терена клуба, гдје је око 400 бијесних навијача дочекало аутобус са играчима и тренерским штабом, стварајући атмосферу потпуног хаоса.
Бога и Мофи су физички нападнути песницама и ногама, уз наводно викање расистичких увреда и пљување, што је додатно појачало драму ситуације.
🚨🚨 𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗢𝗡𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ "𝗙𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘́𝗦 𝗘𝗧 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗘́𝗦" 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗠𝗘́𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗦 ! 😱— Actu Foot (@ActuFoot_) December 1, 2025
😳 JÉRÉMIE BOGA 🇨🇮 ET TEREM MOFFI 🇳🇬 AURAIENT ÉTÉ FRAPPÉS PAR DES COUPS DE PIED, DES CLAQUES ET… pic.twitter.com/mHwt2Hl5LA
Према извјештајима, неки од удараца су били усмјерени и у њихове гениталије, што је довело до тога да Бога добије пет дана боловања, док ће се Мофи опорављати најмање још недјељу дана.
Нигеријском нападачу је у хаотичном тренутку помогао голман Јехван Диуф, који је, према извјештајима, успио да га безбиједно одведе до просторија клуба.
Иако је тим претходно упозорен да би их по повратку могла дочекати непријатељски настројена група навијача, одлучили су да се врате у базу.
Ситуација је ескалирала након што су два представника навијача ушла у аутобус да изразе своје незадовољство, током чега је у гомили нападнут и спортски директор Флоријан Морис.
