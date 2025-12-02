Logo
Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи

02.12.2025

11:27

Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи
Фото: X/@ActuFoot_/screenshot

Играчи Нице Жереми Бога и Терем Мофи покренули су правни поступак након што су их брутално напали сопствени навијачи по повратку са утакмице у којој су поражени од Лоријента резултатом 3:1, према писању француских медија.

Инцидент се догодио у недJељу увече испред тренинг терена клуба, гдје је око 400 бијесних навијача дочекало аутобус са играчима и тренерским штабом, стварајући атмосферу потпуног хаоса.

Бога и Мофи су физички нападнути песницама и ногама, уз наводно викање расистичких увреда и пљување, што је додатно појачало драму ситуације.

Према извјештајима, неки од удараца су били усмјерени и у њихове гениталије, што је довело до тога да Бога добије пет дана боловања, док ће се Мофи опорављати најмање још недјељу дана.

Нигеријском нападачу је у хаотичном тренутку помогао голман Јехван Диуф, који је, према извјештајима, успио да га безбиједно одведе до просторија клуба.

Иако је тим претходно упозорен да би их по повратку могла дочекати непријатељски настројена група навијача, одлучили су да се врате у базу.

obradovic

Кошарка

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Ситуација је ескалирала након што су два представника навијача ушла у аутобус да изразе своје незадовољство, током чега је у гомили нападнут и спортски директор Флоријан Морис.

