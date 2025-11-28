Logo
Large banner

Бед Блу Бојси и Делије се сукобили у Вуковару?

28.11.2025

18:54

Коментари:

0
Бед Блу Бојси и Делије се сукобили у Вуковару?
Фото: Printscreen/Facebook/Hrvatske navijačke skupine

Фејсбук страница „Хрватске навијачке скупине“ објавила је кратки видео уз тврдњу да приказује наводни сукоб између Бед Блу Бојса и Делија у Вуковару.

Снимак, дуг око десет секунди, нема тон, а на њему се виде упаљене бакље и мања група људи која јури другу.

Овај снимак пренио је и хрватски Јутарњи.хр уз ограду да се чека више информација и детаља.

Они пишу:

- Да ли је ријеч о наставку ранијих сукоба навијача Динама и Црвене звезде или се ради о нечем другом, требало би ускоро да буде познато.

Погледајте:

Подијели:

Тагови:

Delije

Bed blu bojsi

Vukovar

Навијачи

sukob

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

Свијет

У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

17 ч

0
Спрема се повратак Рамоса

Фудбал

Спрема се повратак Рамоса

17 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Република Српска

Хоће ли бити проблема са горивом у Републици Српској?

17 ч

0
Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Свијет

Млади десничар пријети да постане лидер Француске

17 ч

0

Више из рубрике

Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Регион

Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

18 ч

1
Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Регион

Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мајка оптужена због смрти кћерке: Дјевојчица преминула од стравичних опекотина

1 д

0
Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Регион

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner