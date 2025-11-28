Бед Блу Бојси и Делије се сукобили у Вуковару?

28.11.2025
18:54
Коментари:0
Фејсбук страница „Хрватске навијачке скупине“ објавила је кратки видео уз тврдњу да приказује наводни сукоб између Бед Блу Бојса и Делија у Вуковару.
Снимак, дуг око десет секунди, нема тон, а на њему се виде упаљене бакље и мања група људи која јури другу.
Овај снимак пренио је и хрватски Јутарњи.хр уз ограду да се чека више информација и детаља.
Они пишу:
- Да ли је ријеч о наставку ранијих сукоба навијача Динама и Црвене звезде или се ради о нечем другом, требало би ускоро да буде познато.
Погледајте:
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму